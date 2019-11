Ana Paula Anzor tiene 26 años y fue elegida como la nueva Embajadora de Chimbas para la Fiesta Nacional del Sol 2020. La joven, que este año fue elegida en el Festival de Malambo en Laborde como Paisana Nacional, habló con DIARIO DE CUYO sobre sus sueños y sombre cómo ve que creció la fiesta de todos los sanjuaninos.



- ¿Cómo es tu vida?



- Me dedico 100% a la danza, y este año tuve varias obras en el Teatro del Bicentenario. Estuve en el estreno mundial de La flauta mágica. Soy parte de un ballet independiente, sin subsidios. Trabajamos a pulmón y a corazón. Con ellos representaremos a San Juan en el Pre Cosquín en una sede en Santiago del Estero y hace un mes ganamos para representar la provincia en el Festival Nacional de Malambo. Estudio un profesorado de danza folclórica argentina y hasta hace poco trabajé como DAI en Angaco, pero se me complicó con los viajes.



- ¿Qué te gustó más de esta nueva modalidad de elección?



Me parece que está muy muy bueno. Creo que es de la única manera que se puede conocer a las candidatas, saber qué piensan y cómo hablan o se desenvuelven. No se evalúa sólo lo que se ve.







- ¿Qué opinás sobre cómo se vive la tradición actualmente?



- Hay mucho que se conserva. Incluso en San Juan hay muchos jóvenes que lograron grandes título. Creo que lo menos apoyado o difundido es la danza folclórica. Sí me gustaría que haya más políticas de estado que apoyen a la cultura, la danza, la música. Tenemos un teatro -por el Bicentenario- enorme que es majestuoso y me gustaría que se hagan más obras folclóricas o autóctonas. Desde que está el teatro sólo hubo dos o tres oportunidades en las que el folclore pudo estar dentro del escenario.







- ¿Te parece que el folclore dentro de la FNS tiene espacio suficiente?



- Me gustaría que la fiesta tenga más folclore. Creo que hubo años en los que el folclore estuvo muy presente, pero después eso se perdió. Me parece que tiene que ver con el director. Yo hace seis o siete años que soy parte del elenco del espectáculo final -también hace otro tipo de danzas- y hace unos dos años que se le dio más importancia a lo teatral, y la danza en general quedó relegada. El casting para el año que viene no pude hacerlo porque estuve en un viaje, pero me contaron que los bailarines no audicionaron bailando sino actuando. Si bien los bailarines son los artistas más versátiles, estaría bueno que no se olviden de la danza y del folclore.



- ¿Cómo ves a la provincia en relación a otras?



- San Juan está estupendo. Somos una de las mejores provincias a nivel cultural e infraestructura. Este año viajé mucho y somos los que tenemos mayor crecimiento. Creo que esto es por la gestión que hizo el Gobernador y todos los Intendentes. Chimbas, en particular, creció muchísimo.