Eugenia Góngora fue elegida como la nueva reina de Rawson para la Fiesta Nacional del Sol 2018. La joven tiene 21 años y está cursando el segundo año de Educación Física. Con la emoción de haber cumplido el sueño de su abuela, Eugenia comentó que es una mujer muy tímida y que se siente feliz de representar a su departamento.



Hace dos años fuiste virreina de Rawson, ¿por qué recién volviste a presentarte ahora?



Cuando salí Virreina lo disfruté muchísimo, pero el año pasado no me sentí segura como para presentarme, por eso dejé pasar este tiempo. Este año me presenté en honor a mi abuela. Decidí competir por la corona porque justamente ella siempre soñó con que fuera reina. Mi abuela fue reina de un centro de jubilados y me apoyaba en esto. El año pasado ella falleció, por eso, para la noche de la elección llevé el cetro que era de ella como cábala y me fue bien.



¿Hiciste modelaje?



Sí, pero poco. Ahora sólo hago modelaje para ayudar a un estilista que suele hacer desfiles solidarios. El modelaje no es algo que me apasione. Al principio lo hice para superar algunos miedos personales. Soy una persona muy tímida y me cuesta mostrarme ante la gente y desenvolverme, entonces me pareció que el modelaje me podía ayudar. Y algo me ayudó, igual me cuesta mucho subir a las pasarelas. Ahora tendré que acostumbrarme.



¿Sos una mujer coqueta o sos relajada con tu look?



Generalmente, durante la semana estoy vestida con ropa cómoda, por lo que estudio Educación Física. Siempre con ropa deportiva. Pero para salir a bailar o ir a pasear al centro, por ejemplo, me encanta arreglarme y producirme, no me gusta salir mal vestida. Es como que tengo dos facetas.

"Soy una persona muy humilde y me cuesta mucho exponerme ante la gente".

¿Qué te gusta de tu departamento?



Médano de Oro es mi lugar favorito del departamento. Me gusta por sus atractivos y porque la gente de ahí es muy buena y solidaria. Siempre tratan bien a todos. Soy de ir mucho a las ferias que hacen en el Médano. De mi departamento me gusta además que todos los días avanza y mejora un poco más.



¿Te gusta estar al tanto de las noticias de la provincia o el país?



Los domingos es cuando más leo el diario, pero no estoy todos los días viendo noticias. Una de las ventajas que tenemos ahora es que en Facebook nos enteramos de todo y de los comentarios de la gente. Si bien no soy de estar permanentemente conectada, me gustan las redes sociales.



El álbum

Tímida. Desde pequeña Eugenia fue tímida. Cuando era chica le costaba posar para las fotos y participar de los actos escolares.