Presentación oficial. La semana pasada se presentó el video de la canción oficial de la FNS, escrita, musicalizada e interpretada por niños, en el que participó Amaia Balmaceda Soler personificando a Tere.

En su corta y exitosa vida, ya pisó varios escenarios. Pero, en el 2020, se transformará en una artista estelar. Se trata de Amaia Balmaceda Soler, de 11 años, que personificará a Tere, la muñeca animada que promociona la Fiesta Nacional del Sol y que cobrará vida en el espectáculo Final. La nena dijo que se siente identificada con este personaje por ser tan hiperactiva y curiosa como él, pese a que corresponden a diferentes épocas.



Desde los 8 años Amaia comenzó a incursionar en el Teatro. Durante el primer año de cursado ya fue elegida para participar de una obra sobre Evita y, desde entonces, no se bajó de los escenarios. Incluso desde el 2018 participa en el espectáculo final de la FNS, aunque en la próxima edición tendrá el papel protagónico. "En la FNS 2018 Amor de Madre, hice de Difunta Correa niña, y en la edición de este año que fue El Calor de la Nuestro formé parte del grupo de niños que compartió distintas aventuras en la siesta. Pero nunca pensé que tendría un papel tan importante como representar a esta muñeca. Estoy recontenta de hacerlo porque me siento identificada con Tere, soy tan hiperactiva y curiosa como ella", dijo Amaia.

Práctica. Todos los días Amaia dedica un par de minutos a ensayar los movimientos y gestos de Tere.

Pese a que Tere recién cobrará vida durante el espectáculo final de la FNS, que será 29 febrero próximo, Amaia ya tuvo oportunidad de personificarla y vivir una experiencia nueva que le dejó una enseñanza. Fue cuando formó parte del video en el que se promociona la canción oficial de la próxima edición de la FNS. "Me sentí muy emocionada cuando me puse la ropa de los años 40 como la que usa Tere, que representa a una nena de esa década. También me encantó que me maquillaran y peinaran como ella. De esta manera conocí un poco como era la infancia en esa época, con niños que se divertían sanamente con pequeñas cosas y que era muy curiosos. Pero que todo lo que querían saber lo descubrían hablando con sus padres o abuelos y no buscando en Internet como hacemos los niños de ahora", dijo.

Profesionalismo. Amaia dijo que se va a esforzar para transmitirle a la gente lo que siente y representa Tere.





Amaia espera ansiosa a que comience el ensayo del espectáculo final de la FNS para seguir encarnando a Tere. Pero, mientras tanto, ensaya sola en su casa, observando detenidamente los movimientos y gestos que hace la muñeca para hacerlos los más parecidos posibles. También continúa con las clases de teatro y de coro para no perder el training. "La expresión corporal y la entonación de voz son dos cosas fundamentales que hay dominar para poder transmitir lo que siente el personaje. No es difícil de lograrlo, sólo requiere trabajo y disciplina", dijo.