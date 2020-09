En medio de la crisis por el coronavirus y justamente para alentar el desarrollo, el presidente Fernández anunció que habrán créditos y ayudas para pymes y parques industriales de todo el país (ver recuadro), y el impacto en San Juan fue dispar. Desde el Ministerio de Producción valorizaron el paquete de medidas para el sector fabril, y anticiparon que estudian mejorar los créditos, mientras que los industriales se mostraron preocupados e insatisfechos, porque dicen que no se tuvo en cuenta a economías regionales como la de San Juan. Principalmente reclaman alguna medida para dar equilibrio y competitividad a las industrias del interior del país.

El titular de la cartera de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que las medidas traen soluciones para la coyuntura y para el mediano y largo plazo, porque prometen créditos bonificados por 10 años, y que permitirán incentivar tanto el capital de trabajo como la inversión. Incluso anticipó que la provincia analiza incorporar algunos puntos extra de bonificación a las líneas de financiamiento. "Estamos estudiando si podemos bonificar algún tipo de tasas para poder brindar créditos de un dígito", dijo el ministro. Añadió que todas las pymes sanjuaninas podrán acceder a los créditos, ya que para las que no estén bancarizadas o no califiquen en bancos, la provincia las ayudará a conseguir financiación a través de la Sociedad Fiduciaria San Juan, con algún tipo de subsidio. El funcionario también destacó la línea para emprendedores tecnológicos que ofrecerá Aportes No Reintegrables por el 85% del proyecto. Respecto a las ayudas para parques industriales, anticipó que piensan aprovecharla para mejorar el Parque Industrial de Chimbas que es provincial, y que por eso se está armando un proyecto para mejorar la infraestructura pública, es decir, agua potable, gas y mejoras de pasivos ambientales del sector fabril. "Todas las medidas anunciadas están en sintonía con lo que planifica la provincia para la pospandemia, a través del Acuerdo San Juan, y también coinciden con el modelo que ha tenido San Juan en los últimos cuatro años, que ha sido fomentar a todo el sector privado para generar y mantener el empleo", dijo Díaz Cano

Los anuncios dejaron a los empresarios locales con sabor a poco, preocupados algunos y enojados, otros. Incluso algunos dijeron que los créditos no ayudan para las urgencias de las pymes que hoy pasan por los altos costos operativos. El más conciliador fue Hugo Goransky, titular de la UISJ, que dijo que los créditos son importantes con tasa razonables, aunque espera que sean de fácil acceso y no burocráticos. "Pero el estado de ánimo de nuestros colegas es que esperaban que se anunciara el decreto 814, o medidas para tratar las asimetrías regionales y que las industrias del interior puedan ser más competitivas". Añadió que las industrias del interior necesitan equilibrar los costos de fletes a los grandes centros de consumo y se mostró preocupado porque se resuelva esta situación. Gustavo Fernández, miembro del Consejo en la UIA, criticó que las medidas crediticias "se han anunciado mil veces, luego la implementación es lenta y no llega nunca a generar verdadero impacto". Dijo que sin una reforma fiscal y laboral para bajar la presión impositiva "nada va a funcionar" y reclamó bajar costos laborales no salariales. Reclamó además no tratar igual a las pymes argentinas, sino por regiones y por tamaños y dijo que de no eliminar esas asimetrías "los créditos anunciados no sirven". Otro que se manifestó disconforme es Daniel Cano, vicepresidente de la UISJ, quien dijo que las medidas "sólo tienen que ver con créditos blandos", y que si bien son importantes, "las urgencias de las empresas hoy pasan por los altos costos operativos". Dijo que es "complejo" pensar en nuevas inversiones para ampliar la producción cuando la mayoría de las empresas están trabajando a la mitad, o menos, de su capacidad operativa. Admitió que esperaba anuncios de la restitución de los beneficios del decreto 814/01, para compensar la lejanía al puerto de las empresas del interior.

Los anuncios



Créditos por $455 mil millones para reactivación productiva de las pymes y financiamiento del cambio estructural, con tasa de interés de fomento y plazo a 10 años. Banca de Desarrollo: para coordinar la oferta de financiamiento e incrementar el impacto de los beneficios y la profundidad del crédito. Desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos, con apoyos por $1.400 millones. Aportes no reembolsables hasta 70% del proyecto o bonificación de hasta 10 puntos a tasas para inversiones de capital. Créditos por $2.500 millones a proyectos que adopten tecnologías 4.0. Programa nacional para el desarrollo de parques industriales, con más de $3 mil millones en créditos.