Agustina se levantó temprano, ansiosa. Y esperó hasta la hora en que la habían citado por mensaje de texto. Su mamá la llevó al Autovac y allí, sentada en el asiento posterior de un Corsa, recibió el cariño de la vacunadora, la dosis en el brazo y luego ella agradeció con un beso. Para Agustina, recibir la vacuna era poder empezar de nuevo y sentirse protegida ante la pandemia, así que lo vivió con plenitud. La joven, de 16 años, fue una de las primeras menores sanjuaninas en recibir la vacuna Moderna, en el inicio de la inmunización anticovid a personas de 12 a 17 años con factores de riesgo. Ayer comenzó el proceso en forma simultánea en todo el país y en el primer día fueron 500 los menores en toda la provincia en recibir el inoculante norteamericano, de acuerdo a Salud Pública.

Este medio millar de adolescentes dio el paso inicial en los centros de vacunación de toda la provincia, que en los próximos días recibirán al resto de los 4.150 inscriptos hasta ayer. Precisamente, ese total representa el 20% de la población objetivo de adolescentes priorizados, que fue establecida en 20.200 personas. Se trata de un número entonces que no responde a la expectativas de las autoridades sanitarias, por lo que ayer consideraron que posiblemente no todos están al tanto de la posibilidad de inmunizarse; a la vez que anunciaron que los equipos de Salud Pública trabajarán con registros del programa Incluir y del Ministerio de Desarrollo Humano para contactar telefónicamente a padres y adolescentes. Y uno por uno ofrecerles ser parte de la campaña de vacunación.

La inmunización personalizada ya fue contemplada en este grupo pues a aquellos adolescentes que no pueden ir a los vacunatorios los inocularán a domicilio. Y hasta ayer eran 150.

Una decisión para sentirse protegida

Geraldina (16) confesó que estaba ansiosa porque finalmente iba a poder ser parte de la campaña de inmunización. "Tengo miedo de contagiarme porque soy asmática. Y ahora siento que voy a estar más protegida", dijo la estudiante.

Para cuidarse ella y la familia

Stefanía (17) fue de las primeras en registrarse en la página web, cuando fue habilitada. "Yo misma decidí vacunarme porque esto no sólo es un bien para mí, sino para mi familia. Es parte de cuidarme y de cuidarlos", destacó.

Tras el covid, con menos temor ahora

Virginia tiene 16 años y ayer, tras ser vacunada, dijo que dejaba atrás parte de su miedo. "Ya tuve covid y ahora con la vacuna me siento un poco más tranquila. Es como tener una sensación de mayor protección", señaló la joven.

Sin compartir pero con aceptación

Franco (16) no tenía ganas de vacunarse, pero aceptó la decisión de sus padres. "Mi familia me inscribió y trajo al Autovac. Sinceramente no comparto la idea de la vacunación, pero debo respetar lo que decidieron en casa", dijo.