Se advirtió y finalmente ocurrió. A las 21, cuando empezaban a ingresar las primeras ráfagas de viento Sur al departamento Sarmiento, se registraban brisas de 31 kilómetros por hora. A las 22, sólo 60 minutos después, el viento tuvo su pico máximo de 92 kilómetros por hora, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Inmediatamente el gobierno provincial puso en práctica un operativo que incluyó hasta la visita del gobernador Sergio Uñac a un centro de monitoreo. No hubo personas lastimadas ni mucho menos fatalidades, según confirmaron ayer las autoridades; aunque sí un sinfín de cifras: trabajaron más de 600 personas con unas 120 movilidades y hubo miles de llamadas a los centros de emergencia tanto provincial como municipales. A pesar de ese gran despliegue, hasta anoche aún se registraban zonas sin agua potable y con problemas de electricidad.



A las autoridades les costó un poco fijar una cantidad de personas involucradas en el operativo que se centralizó en Protección Civil. Según la Secretaría Seguridad de la provincia, en total trabajaron 588 policías pertenecientes a dependencias de la Central y a las comisarías de los departamentos más afectados (Capital, Angaco, Rawson, Pocito, Jáchal y Rivadavia, entre otros). A ellos se les sumaron unas 50 personas de Protección Civil, que depende ahora de la Secretaría de Estado de Seguridad. Todos ellos trabajaron con 13 dotaciones de bomberos completas, 85 móviles policiales, 25 camionetas y camiones de menor porte de Bomberos, 10 autobombas y 8 móviles de Protección Civil.



Según el titular de Seguridad, Carlos Munisaga, el peor momento para el operativo y especialmente para Bomberos se produjo entre las 22.30 y las 2 de la madrugada de ayer. En ese lapso de tiempo recibieron y acudieron a ocho incendios en viviendas de Chimbas, Santa Lucía, Capital (4) y Pocito (2). Quizás el siniestro más grave se produjo en una finca ubicada en calle 16 y Aberastain, Pocito, donde se quemaron 4.000 fardos de pasto y murieron unos 20 animales.



SIN LUZ NI AGUA POTABLE



El gobierno había emitido varias días antes un alerta meteorológico y la distribuidora Energía San Juan había anunciado que reforzaría las guardias de emergencia, pero nada de eso alcanzó. Hasta anoche no fue posible que nadie de la empresa que distribuye la electricidad responda acerca de la cantidad de cortes ni de zonas afectadas, y eso les valió incluso una crítica de Munisaga (ver entrevista). El gobierno provincial informó anoche que, según datos conseguidos en la distribuidora a las 16, los inconvenientes seguían por "daños en los alimentadores de 33 kV del Sur y Este de la Provincia, afectando los departamentos Sarmiento, 9 de Julio, San Martín, Angaco y Albardón". Sin energía, el otro problema que surgió fue el de la falta de agua potable, ya que cerca del 45 por ciento de la población se nutre aún de pozos eléctricos para consumirla. "La planta de Marquesado está funcionado bien, el martes hubo baja de presión por alto consumo pero no se cortó", dijo Juan Carlos Caparrós, presidente de OSSE.



Caparrós aseguró que se produjeron inconvenientes en casi todo Pocito (Villa Aberastain, barrio Soler, El Carrerito, la Rinconada, los barrios Bella Vista y FOECYT, entre otros); también en zonas de Rawson (Villa Superiora, laterales del Conector Sur, etc); barriadas de Chimbas y de Santa Lucía (Libertador antes de San Juan, Alto de Sierra, etc.); algunos sectores de Capital y Rivadavia. También registraron falta de servicio en Chimbas, y zonas de Albardón, Angaco y 9 de Julio. Al cierre de esta edición, informaron desde OSSE que los mayores inconvenientes persistían en Chimbas y Albardón. En el primero departamento, los problemas de la falta de agua potable impactaban más que nada en Villa Mariano Moreno y en el barrio Dos de Abril. En tanto que en Albardón habían logrado restablecer una perforación y la otra aún no arrancaba.

Carlos Munisaga

"Energía San Juan falló"

-¿Han tenido problemas con la comunicación con Energía San Juan?



-Hemos tenido problemas de comunicación. Energía San Juan falló. Tenemos los informes del CISEM, de una gran cantidad de reclamos porque en la empresa no atienden.



-¿Eso conspira con el operativo que armaron?



-Claramente dificulta y genera gran malestar.



-¿Es como para plantearle el tema a la empresa?



-Hablaremos con la empresa, seguramente.



-¿La cantidad de gente en el operativo es inusual?



-Es inédito, no es habitual, como nunca hemos tenido, casi 600 policías en la calle.



-¿Qué corrección le haría al operativo?



-Coordinar mejor con Energía San Juan. Con los municipios trabajamos muy bien.

Llamadas al CISEM

8.461 Fueron las pedidos de auxilio que atendieron los operadores durante todo el martes. No todas pertenecientes a problemas por el viento, pero aseguran que el número es inusual.

Asistencias sociales

9 Abordajes integrales a familias damnificadas por distintas causas producidas por el fuerte viento que azotó la provincia debió hacer el Ministerio de Desarrollo Humano.