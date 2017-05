Compañeros. Mencho y Alejandro viajaron juntos por varias provincias.

Las redes sociales se revolucionaron porque murió Mencho, el perro que viajaba como copiloto de Alejandro Chártron, un joven que recorría el país en bicicleta. Ayer, confirmaron la noticia y desde la veterinaria informaron que el animal murió cerca de las 20 del miércoles y que su dueño estaba muy triste por esta situación. Incluso no atendió su celular.



El perro había sido atropellado en Media Agua y había revolucionado la provincia con su historia.

Chártron había emprendido su viaje hace cerca de un año. Su objetivo era recorrer el país de punta a punta y en bicicleta. Su compañero de viaje era Mencho, un perro mestizo de 14 años. El animal viajaba a bordo de un carro. Cuando llegaron a San Juan, a principio de mes, un auto atropelló a Mencho en Media Agua y el joven decidió interrumpir su viaje momentáneamente para brindarle atención.



El animal quedó muy delicado, y su dueño dijo que no le importa abandonar definitivamente su sueño de recorrer la Argentina. Finalmente este viaje se frustró, pues el animal no resistió. A tal punto que tampoco llegó a ser operado (la gente había juntado dinero a través de Facebook para ayudarlo), porque no pudieron estabilizarlo.