Si bien el receso invernal se apoderó de la rutina de la provincia, no significa que todos los estudiantes están de vacaciones. El próximo lunes y martes se realizará el período de las mesas de examen en los establecimientos secundarios, conocido como el de las materias previas.



Por segundo año el Ministerio de Educación de la Provincia implementó el Plan de Recuperación destinado a alumnos secundarios que necesitan reforzar el aprendizaje en tres materias: lengua, matemática e inglés.



A excepción de Iglesia y Valle Fértil (los alumnos de 9 de Julio asisten a un establecimiento en San Martín), este plan se desarrolla en 17 escuelas y colegios de toda la provincia (ver infografía) y consiste en dar clases de apoyo en esas tres materias los días sábados por la mañana.

Funciona en el marco del Prasir (Plan de reinserción de alumnos en situación de riesgo) y su referente pedagógica jurisdiccional, la licenciada en matemáticas Analía Vega, afirmó que no hay ningún condicionante si un alumno quiere tomar una clase de apoyo, sin costo, para prepararse si debe rendir alguna de estas materias la próxima semana.



La licenciada indicó que a excepción de los alumnos que asisten a escuelas técnicas, la convocatoria es abierta a todos los estudiantes de secundaria. Y recalcó que incluye a los chicos que van a escuelas de gestión privada. "Nos pareció pertinente ayudarlos porque que asistan a un colegio privado no significa que sus familias tengan dinero para abonar a un profesor particular", argumentó. Para sumarse, no hay que realizar inscripción previa y sólo llevar los apuntes y/o el programa de estudios de la materia a rendir.

No hace falta hacer una inscripción previa para ir a una clase de apoyo.



Si bien la clase de pasado mañana será particular porque será la última antes de la semana de las mesas, el plan continúa. Por lo que desde el sábado 28 de julio, las clases de apoyo apuntarán al acompañamiento de los estudiantes durante el segundo trimestre del ciclo lectivo.