Cinthia Muñoz fue la única mujer que se presentó en Ullum para ser Embajadora del departamento para la Fiesta Nacional de Sol 2020. Esta razón llevó a que no se realizara elección. Sin embargo, la joven de 21 años que estudia Contador Público Nacional, fue presentada en una gran fiesta. Luego de la celebración habló con DIARIO DE CUYO y contó cómo fue su niñez y cuáles son sus sueños.

- ¿Cómo fue tu infancia?

- Mi infancia no fue sencilla, pero siempre fui feliz. Mi papá era remisero y siempre traía a maestras al departamento, y le decía a mi mamá que soñaba con vivir en Ullum. Cuando yo tenía 3 años y mi hermano 4 mis papás decidieron venirse al departamento. Vendieron todo lo que tenían y nos vinimos. No fue nada fácil, porque vinimos sin nada, probando suerte. Durante 6 meses vivimos en una camioneta y mi mamá cocinaba entre cajones, con una garrafita. Nosotros comíamos sobre cajones también. Después empezaron a construir la casa de a poco, que es donde vivimos actualmente.

- ¿En qué te marcó tener esa infancia?

- Valoro muchísimo a mis papás. Todos los días veía y sigo viendo, todo el esfuerzo que hacen por nosotros, por sacar la familia adelante y darnos siempre lo mejor. Eso me formó y me inspira día a día para cumplir el objetivo de mi vida que es ser contadora. Soy emprendedora gracias a ver el esfuerzo que hizo mi mamá y mi papá.

- ¿Qué tipo de emprendimiento tenés?

- Desde hace tres años hago desayunos para fechas especiales. Me encanta hacer ese trabajo porque por un lado me sirve para poder solventar los gastos de mis estudios, y por otro me hace feliz ver el rostro de la gente cuando recibe esa sorpresa.

- ¿Qué es lo que más te gusta de San Juan?

- Amo mi provincia en todo sentido. Tuve la oportunidad de conocer otras provincias y la tranquilidad que tenemos y la gente sanjuanina, no se compara con nada. Estoy enamorada del Teatro del Bicentenario. Poder ir a tomar mate a la plaza de teatro es algo de lo que más me gusta. Tenemos mucho para mostrar y para atraer turistas.

- ¿Cómo viviste la fiesta departamental, ya que eras la única candidata?

- Fue raro, pero lindo. Nunca había pasado algo así en el departamento, siempre hubo dos o tres candidatas, pero ahora no se presentaron otras chicas. Capaz que por el tema de los cambios, para mí también es un desafío grande.

- ¿Qué crees que le falta a Ullum para que tenga más recepción de turistas?

- Nos hace falta que el departamento se dé a conocer más. Estamos muy cerca de la ciudad y creo que nos falta promoción de todos los destinos que tenemos. Pero igual, en comparación de otros años, el turismo creció muchísimo. Es muy habitual ver turistas en el departamento.

- ¿La crisis económica en qué los afectó?

- La suba de precios nos afecta a todos los argentinos. Igual, en mi casa siempre fuimos muy trabajadores y mal que mal siempre nos damos vuelta. A pesar de todas las subas y todos los problemas de la economía no la pasamos tan mal, porque somos emprendedores y nos la rebuscamos permanentemente.

- ¿Crees que el nuevo presidente de Argentina va a mejorar el país?

- Me mantengo al margen de los temas políticos. Siento que no estoy tan informada como para opinar, pero de igual manera siempre tengo esperanzas de que el país avance. Siempre deseo lo mejor para Argentina.