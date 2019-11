Valle Fértil eligió su Embajadora para la Fiesta Nacional del Sol 2020. María Eugenia Godoy tiene 25 años y representará a su departamento. La joven comentó que es preceptora, estudia cosmetología y peluquería. Además, dijo que trabaja con el grupo Mujeres Unidas para la Salvación del Alma, que asiste a víctimas de violencia de género. La embajadora vallista habló con DIARIO DE CUYO comentó cuáles son sus proyectos y qué la llevó a trabajar para combatir la violencia.

-¿Qué te impulsó a trabajar con víctimas de violencia de género?

-Siempre me gustó ayudar a las demás personas. Si bien yo no fui víctima de violencia tengo amigas que sí, y la idea es aportar un poco y ayudar. Me duele en general que no se valore a la mujer. La mujer es la que siempre está, es la que contiene el hogar, a los hijos y a la familia.

-¿Te tocó ayudar a alguien en medio de un hecho violento?

-No. Solamente me contaron situaciones violentas, pero mis compañeras acompañaron a muchas mujeres y hasta las ayudaron a que presentaran las denuncias. No somos profesionales, pero estamos dispuestas a ayudar a las víctimas. Las aconsejamos y las invitamos a que pasen tiempo fuera de ese vínculo violento. Las incentivamos para mostrarles que ellas solas también pueden salir adelante.

-¿Cómo trabaja el grupo al que pertenecés?

-En mi pueblo no se habla mucho del tema. Tratamos de no dar a conocer el nombre de las víctimas, debido a que todos se conocen y buscamos preservarlas. Tenemos diferentes grupos y nos dividimos las edades para dar asistencia de manera diferencial.



-¿La violencia la ves frecuentemente en adolescentes?

-Aunque no es mucho lo que pasa, buscamos que tengan dónde refugiarse. Aunque sea una sola mujer la que es víctima, el problema existe. En el Valle, los casos se ven más que nada en chicas adolescentes. Es muy habitual que tengan novios celosos que no las dejan que se junten con amigos, o que las zamarrean y les dejan los brazos morados.

-¿Siempre viviste en el departamento?

-Yo nací en Caucete. Cuando tenía tres años mis papás se divorciaron y nos vinimos a vivir a Valle Fértil, con mi mamá y mi hermana mayor. Me crié en el Valle y me siento vallista.

-¿Tu mamá las crío sola?

-Sí. Ella trabajaba todo el día y mi abuela nos cuidaba. Gracias a mi mamá tengo la visión de que la mujer es fuerte y luchadora. Es por esto que a pesar de que no pasé por situaciones de violencia de género, me gusta ayudar a estas mujeres. Mi mamá me enseñó a ser una mujer independiente y comparto mi historia para que las víctimas de violencia vean que solas pueden salir adelante.

-¿Estás de acuerdo con que se dicte la Educación Sexual en las Escuelas?

-Me parece buenísimo. Es necesario que conozcan desde que son chicos cómo deben cuidar su cuerpo y los riesgos a los que se someten.

-¿Se debe enseñar a los chicos que existen parejas compuestas por personas del mismo sexo?

-Que se enseñe esto nos abrirá las puertas para que se empiece a aceptar a esas personas. Yo tengo amigos gay y los aprecio tal cual son. Podríamos tener adultos, en un futuro, que piensen de manera más inclusiva que en la actualidad.

-¿Te alcanza lo que cobrás como para vivir tranquila?

-No, pero me doy vuelta. Con trabajo de empleada de comercio, más los particulares que hago de peluquería, trato de llevarla lo más tranquila posible. Siempre compro lo justo y necesario. Soy muy organizada, por ejemplo en lo que gano de la peluquería invierto un 30% para adquirir productos y mis herramientas. Mi sueño es tener mi propia peluquería.

-¿Tenés esperanzas de que el país mejore con el cambio de presidente?

-Me gusta el cambio que vamos a tener, confío además que Dios nos va a ayudar. No sé si mejoremos rápido, pero creo que tendremos que tener paciencia para que mejore el país. Todos tenemos que aportar. Confío en el nuevo presidente y creo que vamos a mejorar.

-¿Participaste de las marchas contra la violencia?

-Sí. Siempre que pude fui a las marchas en el departamento o en la capital. Mi mamá me acompañó algunas veces. Me gusta participar y organizar marchas contra la violencia, en mi departamento para estas cosas no importa el color político. Somos muy unidos.

-¿Qué objetivos tenés ahora que sos la Embajadora?

-Mi departamento es muy conocido por Ischigualasto, pero me gustaría que la gente descubra todo lo lindo que tenemos en Valle Fértil. Además, quiero aprovechar para seguir conteniendo a las víctimas de violencia, y llevar el mensaje de que las mujeres no sólo pueden ser bellas por afuera, sino que importa mucho también cómo somos por dentro. Quiero presentar un proyecto en la Municipalidad porque buscamos tener una casa hogar para que las víctimas de violencia estén contenidas. Si bien muchas hacen denuncias, muchas vuelven a sus hogares y vuelven a pasar por lo mismo. Mi grupo tiene el apoyo de la comisaría, el Área de la Mujer del departamento y del juez de Paz, sólo nos falta el apoyo del municipio para empujar y conseguir una casa para que podamos tener el hogar de contención para las víctimas.