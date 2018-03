Con alegría. La nueva Reina Gay del Sol tiene 22 años y se llama Michel Grimalt. Se mostró muy alegre y emocionada.

Durante la Fiesta Gay del Sol se llevó a cabo la elección de la nueva Reina. Se presentaron 6 candidatas. Al subir al escenario, cada una de las bellezas sanjuaninas fue ovacionada por el público. Michel Grimalt, de 22 años, fue coronada como la soberana 2018. La joven que estudia masoterapia y manicura arrasó con los votos durante la elección, mientras que para coronar a la Virreina hubo que desempatar entre 3 candidatas. El segundo lugar fue para Eliana Márquez, que fue una de las candidatas que llevó más hinchada al teatro Sarmiento.



Las candidatas hicieron dos pasadas sobre el escenario. Se presentaron en los intervalos del espectáculo artístico y le pusieron emoción a la noche. La primera pasada ante el público la hicieron con vestidos negros, cortos. Mientras que la segunda presentación fue con elegantes vestidos largos y peinados finísimos. Con mucha gracia y si poder disimular la alegría y la emoción saludaron con sus brazos en alto y hasta hicieron una coreografía durante el desfile.



El momento de la votación fue el de mayor nerviosismo de la noche. Michel sacó 14 de los 20 votos que hubo en juego, mientras que Eliana tuvo que desempatar para coronarse Virreina. Todas las candidatas recibieron sus merecidos aplausos, y varios premios.



Con la voz quebrada, pero con mucha alegría Michel contó que esta es la tercera vez que se presenta para Reina Gay del Sol. "Hace unos años fui Virreina y ahora me llevo la corona mayor. Estoy muy contenta porque para mí es como cumplir un sueño. Siento una felicidad incomparable", dijo la joven que estuvo acompañada por su mamá y algunos otros familiares y amigos.



En cuanto a sus proyectos para este reinado dijo: "Ahora quiero llegar a todas las trans de San Juan y poder brindarles ayuda para que se capaciten y sepan cómo hacer para poder tener trabajo. Me gustaría que todas luchemos para que se cumpla el cupo laboral trans. Además me gustaría agradecer a toda la gente por incluirnos cada vez más en la sociedad".