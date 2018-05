Caos. La avenida Libertador, entre Rioja y España, se vuelve caótica sobre todo en las esquinas donde hay paradas de colectivos por la cantidad de vehículos que se agolpan.

Lo que se busca es descongestionar la avenida Libertador en la zona céntrica y es por eso que Tránsito y Transporte avanza sobre el reordenamiento de los recorridos de colectivos. Y si bien el plan integral todavía no está terminado, lo que se sabe es que quieren que las 10 líneas de la empresa Mayo que circulan de Este a Oeste por avenida Libertador, empiecen a hacerlo por calle Pedro Echagüe. Ahora por Libertador circulan 33 líneas de distintas empresas, incluyendo la Mayo.



Según este proyecto, los micros que alterarán su recorrido son los que vienen de Sur a Norte por avenida Rioja. En la actualidad 2 de las 12 líneas que transitan esa calle siguen hasta Pedro Echagüe. En total, por Rioja pasan 29 líneas y todas doblan por Libertador al Oeste. Todavía no está definido qué sucederá con los micros que recorren la Libertador de Oeste a Este. Pero la idea que barajan desde Tránsito y Transporte es que todo esté listo antes de fin de año.



Desde la Municipalidad de la Capital dijeron que saben del proyecto pero todavía no recibieron ninguna notificación oficial como para empezar a trabajar en las nuevas paradas. La calle Pedro Echagüe es muy angosta y en la actualidad está atestada de autos estacionados porque allí no está implementado el sistema del Eco. Jorge Oruste, al frente de Tránsito de la Capital, aseguró que una vez que les den la orden desde la Provincia comenzarán a realizar el reordenamiento de calle Echagüe. Es que le corresponderá al municipio realizar la demarcación de las paradas que estipule Tránsito de la Provincia y de los sitios donde estará prohibido estacionar. Pero aclaró que todavía no hay nada resuelto. Lo único que está claro es que la medida será implementada antes de que termine el 2018, según informaron desde la Provincia.





Las paradas

En el marco de este reordenamiento del tránsito en el centro de la ciudad de San Juan, también analizan retirar las paradas en pleno microcentro y que los colectivos se detengan en las principales avenidas y en la periferia al área de mayor concentración comercial, para que haya mejor circulación.



Otro cambio

También se prevé el cambio de las paradas de colectivos que están en calle Mendoza, entre Libertador y General Paz. La idea es que no se haga un embotellamiento en Mendoza antes de Mitre, una cuadra cortita en la que estacionan 3 o 4 colectivos y causan caos sobre la avenida Ignacio de la Roza.