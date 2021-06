Preocupación. Esa es la palabra que más repiten los vallistas. Es que el departamento suma a diario casos y eso hace que aumente el miedo entre los pobladores y las autoridades municipales. Según los datos que difunde día a día el hospital de Valle Fértil, desde mayo a la fecha el departamento sumó el 60% del total de casos. Y esto, entre otras cosas llevó a que la Municipalidad tomará medidas (ver aparte) para reducir la circulación en las calles del departamento. Los vecinos dijeron que temen quedarse sin camas en el hospital del departamento, porque ven que las cifras aumentan notablemente. Valle Fértil fue el penúltimo departamento de San Juan en tener casos autóctonos de covid-19. De hecho, durante meses los vecinos vivieron tranquilos a pesar de la pandemia. El 22 de octubre del año pasado se registraron los primeros dos casos locales en la comuna. Hasta esa fecha, el único que se le contabilizaba era uno importado de un joven que contrajo el virus en México y al ser repatriado cumplió con su aislamiento en un hotel. Ahora la situación es otra: hasta ayer, Valle Fértil sumaba un total de 438 casos. El 60% de ellos (261) se acumularon desde que comenzó mayo. Incluso, al comparar el día a día de junio se puede ver un aumento del 48% desde que arrancó el mes. Estas cifras muestran cómo en el departamento comenzó a subir la positividad. Otros datos, que se informan en el parte diario del departamento, sacan a la luz que, hasta abril se detectaba un máximo de 4 casos diarios, mientras que en los últimos dos meses hubo días hasta con 20 positivos.

"Tenemos vecinos aislados y eso se repite en casi todos los barrios. Somos un departamento chico y todos nos conocemos. Tengo hijos que son docentes y me da miedo por ellos que están expuestos al virus. Hay escuelas con muchos casos y docentes que piden que no siga la presencialidad. Hay localidades, como Astica, que están muy complicadas", dijo Amalia Díaz, una vecina que vive en San Agustín. Al igual que ella otros vecinos del departamento comentaron que el miedo es generalizado. Incluso, el martes hubo una caravana de docentes que pidieron la suspensión de la presencialidad en las aulas debido al aumento de los contagios de coronavirus en las últimas semanas. "Tenemos en promedio un 40% de presencialidad y los alumnos que no vienen es porque los padres tienen miedo a la situación sanitaria. Eso nos dijeron a través de las notas y el miedo se percibe en la comunidad", comentó por su parte el director de la escuela Agrotécnica de Valle Fértil, quien dijo que ellos tuvieron varios casos de docentes positivos.

Plaza vacía. Durante casi todo el día la plaza de San Agustín se ve con poca gente. Sólo se observan las personas que atraviesan este espacio para llegar de una zona a otra.

La cantidad de contagios no es lo único que preocupa a los vecinos. Es que las muertes también aumentaron. Hasta abril Valle Fértil sumó 8 personas fallecidas por covid-19 y ahora ya llevan 16. Incluso desde Astica, una de las localidades señaladas como complicadas, dijeron que ellos ya tienen 3 fallecidos y que eso les da mucho temor porque son pocos habitantes.

"Tenemos miedo y estamos muy preocupados. Yo tengo un negocio y hasta hace unos días dejaba que los clientes entren, pero ahora los atiendo desde la vereda. Estamos desbordados, vemos que hay muchísimos casos activos y si bien se ve muy pocas personas circulando en la calle, vemos que hay muchos que no tienen conciencia", dijo Daniel Sánchez y comentó que si bien él es prestador turístico tiene miedo de la llegada de mucha gente durante el fin de semana largo. Este temor fue replicado por muchos vecinos quienes dijeron que temen por su salud y por la de la gente que los pueda visitar.

El comercio. Según los vecinos se ve muy poco movimiento en la zona comercial del departamento. En los almacenes es donde hay más personas.





Medidas especiales en el departamento

El 9 de junio, el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, anunció que tomaron nuevas medidas debido al "colapso sanitario" que vivía el departamento y que aún sigue. "En Valle Fértil hace un mes atrás teníamos unos 10, 12 casos de covid activos. Hoy tenemos 100 y vamos avanzando", dijo en ese momento y comentó que las medidas estarán vigentes hasta el domingo que viene.

Redujo el horario de atención en el municipio, de 7 a 13 y con guardias mínimas. Suspendió la obra de veredas y las actividades de los CDI (Centros de Desarrollo Infantil), Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva y Culturales. Además, reforzó la Brigada Municipal con personal de la Comisaría 12da para sumar presencia de guardias en la vía pública para hacer prevención, y pidió a toda la población del departamento que use en todo momento tapaboca y que respeten la iniciativa de salir uno por familia.