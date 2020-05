Los casos de dengue en San Juan crecieron notablemente. A tal punto, que en los últimos días se se triplicaron los casos autóctonos de esta enfermedad, que nunca antes se había dado de esta manera. En este contexto, y en medio de la pandemia de coronavirus que se roba toda la atención de los sanjuaninos, el IOPPS realizó una encuesta exclusiva para este diario, para saber cuánto conoce la gente del dengue. Los resultados fueron alarmantes. Es que 4 de cada 10 sanjuaninos dijeron no saber qué es esta enfermedad y más de la mitad no toma medidas de precaución, como cambiar el agua de los bebederos de los animales. La encuesta fue realizada de manera telefónica a 420 personas adultas. Ellos debieron responder 21 preguntas relacionadas a las formas de contagio, los síntomas y los métodos de prevención del dengue. "¿Sabe qué es el dengue?", fue la primera pregunta y fue respondida de manera negativa por 4 de cada 10 personas. Es decir, que poco más de la mitad de los encuestados conoce la enfermedad que hoy preocupa a las autoridades de Salud Pública de la misma manera que lo hace el Covid-19. Más de la mitad de los encuestados dijo también que sabe que la enfermedad es "muy grave", mientras que el 20% de los encuestados dijo que es "nada grave".

La encuesta también abordó las formas de contagio, la información que comparten los adultos con los niños, y las campañas de prevención que encabeza Salud Pública en San Juan.

De cada 100 personas que contestaron este sondeo 72 dijeron que saben que el dengue se contagia por picadura de mosquito. Esto es lo real, pues desde el Ministerio de Salud Pública informaron en reiteradas oportunidades que la enfermedad se transmite cuando un mosquito pica a una persona enferma, adquiere el virus y luego lo transmite a una persona sana. Si bien esa respuesta es la única verdadera en la encuesta hubo algunos que también dijeron que se puede contagiar de persona a persona (37 de cada 100) o por beber agua con larvas o huevos de mosquito (48 de cada 100).

"¿Habla con sus hijos y familiares al respecto?", fue otra pregunta. La mitad de los encuestados (51%) dijo que habla "poco/nada" de la enfermedad, el 40% respondió que "algo" y el 9% restante, "mucho". Posteriormente debieron decir si consideraban si hay suficientes campañas informativas oficiales sobre la enfermedad. El 39% dijo "poco/nada"; el 46%, "algo" y el 15%, "mucho".

El resto de las preguntas tuvo que ver la prevención. Si bien la mayoría dijo que conoce lo que debe hacer para evitar el dengue, más de la mitad admitió que no cumple con eso. El 63% de los encuestados dijo que no revisa que no haya recipientes con agua expuesta en su hogar. El 59% admitió que no recambia el agua de los platos de macetas ni los limpia. El 52% dijo que no cambia el agua de los bebederos de las mascotas ni limpia esos recipientes al menos día por medio; mientras que 69% de los encuestados confirmó que no revisa que no haya pérdidas en caños de agua ni goteos en canillas externas.

Esto no es todo. La mayoría dijo que no limpia al menos día por medio los tachos, frascos y botellas que contengan líquido y estén abiertos (54%); que no tapa con tela mosquitera los recipientes abiertos con líquido en su interior (70%) y que no da vuelta y conserva boca abajo los recipientes que tenían agua y luego vació (71%). También dijeron que no revisan los desagües y canaletas de lluvia en su casa para que no se estanque el agua (80%) y que no tienen telas mosquiteras en sus puertas o ventanas (65%).

De todas las preguntas que tuvieron que ver con la prevención, la única que fue contestada de manera positiva fue: "¿Elimina los cúmulos de basura que pueden quedar en la vereda o alrededor de su casa?". El 61% dijo que sí lo hace, mientras que el 39% dijo que no.