Debilidad. Adrián Sandovares junto a su hijo Lisandro, de 6 años, la mayor satisfacción de su relación de 9 años con Melina Sanfilipo. Por su enfermedad, Adrián recibe contención de distintos ámbitos, como el del futsal, su pasión.

Nunca imaginó que el sangrado de la nariz fuera el indicio del duro momento que le toca atravesar. Acudió a una guardia médica y en una semana, el 22 de enero, estaba internado en el Hospital Rawson, debido a que le detectaron leucemia. Adrián Sandovares recibió uno de esos golpes que da la vida para poner todo a prueba.



Pero acostumbrado a pelearla hasta que suena el silbato, el caucetero de 30 años lejos estuvo de bajar los brazos. Y ese espíritu no sólo contagió a su familia sino también a otro grupo que siente muy cercano, que es el del futsal. Jugador del Barrio Los Olivos, Adrián nunca puso de excusa el cansancio por el arduo trabajo que tenía en la finca donde está contratado para ir a un entrenamiento, confesó su compañera de vida desde hace 9 años, Melina Sanfilipo, quien agregó que también había hecho ya el curso de árbitro para seguir vinculado con el mundo del deporte en Caucete.



Y mañana, a partir de las 22, la solidaridad será el motivo para que se defina el cuadrangular de futsal que se denominó justamente "Todos por Adrián", que se disputa en Centro Impulso y tiene como protagonistas al equipo anfitrión, al que vistió la camiseta el protagonista de esta historia, Cooperativa Caucete y Escuela de Fútbol de 25 de Mayo.



Como la intención es atraer a la mayor cantidad de gente posible, es que el valor mínimo de la entrada será de 10 pesos, mientras que los precios también serán cuidados en la cantina de bebidas y minutas (los choripanes son la demanda principal). Todo lo recaudado se destinará a Adrián y es por eso que también se podrán realizar donaciones en beneficio del jugador que es papá de Lisandro, de 6 años.



Así, el ambiente del futsal caucetero trata de darle un pase más a Adrián en su partido contra la enfermedad. Un apoyo que sin dudas lo valora de manera muy especial. Porque para graficar la pasión que tiene por el futsal, su pareja siempre tiene otro ejemplo: "Después del primer tratamiento, que dio buenos resultados, le preguntó a la doctora si puede volver a entrenar y no le gustó mucho que le respondieran que tendrá que esperar; que tiene que ir cumpliendo etapas. Pero ya está muy entusiasmado con volver a la cancha".



Melina agregó que "por los estudios que le hicieron hasta ahora a Adrián, solamente la médula estaba afectada. Le hicieron cuatro sesiones de quimioterapia y ahora, también con la medicación, ven que aumentaron las plaquetas y los glóbulos. El tratamiento sigue y sabemos que falta mucho".



Hijo de Analía y de José, Adrián es el segundo de 4 hermanos. Su familia también forma parte del aliento sostenido.



Justamente su hermano mayor, José Carlos, quien trabaja en la Policía de San Luis, tomó sus vacaciones para ayudar en unos trabajos de albañilería e instalaciones en la casa de Adrián, que debe ser reacondicionada para mejorar sus condiciones. Por ejemplo en el baño, con la instalación de azulejos para mejorar sus condiciones higiénicas, ya que Adrián tendrá las defensas bajas mientras esté sometido al tratamiento. Pero José Carlos prefiere no hablar de la ayuda que él brinda para agradecer la colecta que recibió de sus compañeros de trabajo para su hermano. Adrián sabe que tiene un gran equipo para este partido.



Protagonistas

MELINA SANFILIPO - Esposa de Adrián

"Adrián está muy bien anímicamente. Tiene muchísimas fuerzas y está seguro que va a salir de este momento. Todo sucedió muy rápido. Fue al hospital porque le sangraba la nariz y pasaron unos días hasta que le trataron unas venitas. Luego fueron las encías. En una semana estaba internado por leucemia"

JOSÉ CARLOS SANDOVARES -Hermano de Adrián

"Soy un año mayor que Adrián y nos criamos haciendo juntos prácticamente todas las cosas, hasta que me fui a trabajar a San Luis. ¿Cómo es como jugador de futsal? Es bueno (se ríe), no en serio, es bueno. Ahora lo importante es que pueda lograr la recuperación."