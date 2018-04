Ayer se dio un nuevo paso en el marco del plan Mis Primeros 1.000 Días en San Juan, que comenzó a funcionar hace 7 meses. Se lanzó el sistema de SMS a través del cual las mujeres embarazadas y las mamás de bebés de hasta 24 meses podrán recibir información que servirá para el cuidado de la salud. Este sistema se estaba haciendo esperar y finalmente, desde ayer comenzó a funcionar. Y a pesar de que en un principio se dijo que las mujeres recibirían información sobre el embarazo y el parto, ayer anunciaron que también serán incluidos los consejos para el cuidado de sus bebés. Para poder recibir los mensajes las mujeres deberán darle el alta al servicio (ver aparte).



Durante el acto donde se presentó el sistema de mensajes de texto, también se anunció que comenzará la entrega del complemento alimentario para los bebés de entre 6 y 24 meses. Según Sandra Merino, las mujeres recibirán entre 2 o 3 mensajes por mes. "La idea es tenerlas informadas, pero no atosigarlas", dijo la médica y comentó que este sistema de consejería es para mujeres con y sin obra social. Esta es la única etapa que es para todas las embarazadas y mamás de menores de 2 años. Es que el resto, la entrega de los kits y algunas capacitaciones, son sólo para las que no tienen cobertura de salud privada.



Sobre el sistema desde Salud informaron que será gratuito. "Será por SMS porque hay zonas en las que no hay internet, por eso se decidió por este sistema. Además, no será necesario que las mujeres tengan crédito", agregó Merino y dijo que si bien los SMS tendrán contenidos informativos, educativos y de prevención de la salud, la idea será también saber si asistieron a los controles médicos o por qué no lo hicieron. En este contexto dijo que en caso de que las mujeres respondan que no fueron a los controles o que no llevaron a sus hijos, se les recordará varias veces que deben realizar ese chequeo médico. "Uno de los objetivos de este plan es mentalizar sobre la importancia de los controles de la embarazada y del bebé sano", concluyó.

Cómo hacer para recibir los mensajes



El sistema de SMS es totalmente gratuito para todas las mujeres que deseen recibir información para mejorar la salud durante su embarazo y tras el parto, para saber los cuidados del bebé.



A través de este sistema todas las mujeres tendrán la opción de comunicarse voluntariamente por medio de los SMS. El procedimiento es el siguiente, para las mujeres embarazadas: enviar la palabra MAMA (Espacio) DNI (espacio) y mes en curso del embarazo al 40140. Mientras que las mamás de bebés de hasta 24 meses deberán enviar BEBE (espacio) DNI de la madre (espacio) y el números del mes que tiene el bebé al 40140. Inmediatamente el sistema se activa y las mujeres comenzarán a recibir los mensajes de acuerdo a cada etapa del embarazo, el parto y el tiempo que tiene cada bebé. "No te olvides de la vacunación" y "debes comer alimentos ricos en hierro" serán algunos de los consejos que recibirán. Cada mensaje tendrá 160 caracteres como máximo y serán fáciles de comprender.