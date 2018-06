Cristhian Galarza es un ciclista ecuatoriano no vidente. En marzo de este año fue entrevistado por una cadena de televisión de ese país al terminar una competencia y su respuesta sorprendió a más de uno, miles de kilómetros al Sur de donde se encontraba en ese momento: "No hay barreras, no hay límites. Nosotros como personas con discapacidad tenemos metas, sueños. En lo personal yo tengo uno, que es ir a la Vuelta a San Juan, en Argentina". Según cifras de Ibope a las que tuvo acceso este diario, Galarza pudo haber sido uno de los 2.6 millones de televidentes que observaron esa competencia este año en el resto del país y el mundo. La visibilidad de San Juan a través de la Vuelta Ciclística creció desproporcionadamente de un año al otro: 87% comparando con 2017; aunque hay datos que son más llamativos aún. En Argentina fue vista por 590 mil personas (155% más que en 2017; casi un San Juan fuera del país); en Colombia a la Vuelta 2018 la observaron por TV 1.3 millones de personas (38% más que en 2017); en Perú hubo 390 mil espectadores (482% más que en 2017); y en Chile hubo 289 mil televidentes (124% más que en 2017). Eso es sólo TV por cable y específicamente las señales de ESPN, ESPN2 y ESPN3, porque además hubo 36 mil reproducciones de videos stars en ESPN.Com y ESPN PLAY, más los que vieron la Vuelta en el canal de Youtube del Gobierno de San Juan.



Las siete personalidades que vinieron al Kite Fest que se realizó en Iglesia, lograron un alcance en redes de 2.424.235. Es decir, casi 2.5 millones de personas que vieron los posteos que hicieron desde San Juan durante los primeros días de marzo, cuando se realizó el evento. Eso, sin contar por supuesto las visualizaciones en Youtube.



Aunque en la provincia fue criticado por la fecha y la escasa cantidad de espectadores, el otro acontecimiento deportivo que tuvo buena recepción en el público de Argentina y el Mundo, fue el Panamericano de Ciclismo. Según un informe del gobierno provincial, fue tendencia en Youtube con 34.530 visualizaciones y 738.148 minutos visualizados. Dependiendo del día (se realizó desde el 3 al 6 de mayo), el promedio del origen de las visualizaciones se dividió entre Argentina (44%), Chile (11%), Uruguay (9.6%), República Dominicana (8.4%), y Colombia (3.9%).



El campeonato Argentino Senior de Hockey Sobre Patines tuvo un impacto parecido al del ciclismo, aunque algo menor: hubo 25.283 visualizaciones en Youtube, 503.132 minutos visualizados y 19:53 minutos visualizados promedio. El 44 por ciento de esos espectadores vieron el hockey en Argentina, el 2,5% lo hizo en Francia; el 3,1% en Chile; el 1,2% en España; y cierra el lote Italia con el 0,7%.



Las cifras que muestran los informes de consultoras y organismos son muy estridentes. Y son mayores aún, porque en este suplemento sólo se muestra la actividad deportiva y no acontecimientos como la Fiesta Nacional del Sol, que tiene un gran impacto en las redes y en la televisación. También el rugby del último fin de semana, por ejemplo.



Un relacionista público del Campeonato Mundial de Superbike, que se realizará en octubre de este año, estuvo en San Juan hace poco tiempo y prometió cifras aún más impactantes. Esperan unos 20 mil espectadores y una interacción en redes y multimedios que será "histórica para la provincia", según sus propias palabras. Es decir, San Juan seguirá mostrándose al mundo; el desafío para las autoridades y los ciudadanos comunes es aprovechar esa nueva ventana.