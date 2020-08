El caso del minero que dio positivo en un test rápido y luego negativo en PCR tiene en estado de incertidumbre a las autoridades locales. De hecho, de momento suman más dudas que certezas y hay un cuestionamiento que sobresale del resto: ¿si la prueba serológica detectó los anticuerpos de la enfermedad entonces el trabajador de Veladero tuvo coronavirus? Como por ahora no tienen respuestas decidieron abrir una investigación epidemiológica para determinar qué hizo no en los últimos 15 días sino en los últimos dos meses; y mientras tanto manejan tres hipótesis principales: que fue un falso positivo por las características del test rápido, que hubo una reacción cruzada con otros coronavirus o que efectivamente este hombre transcurrió sin síntomas la enfermedad y fue hace un tiempo, pues la PCR ya no detecta la presencia del virus.

El lunes pasado, la empresa que explota la mina Veladero reportó que en su control de Tudcum uno de los trabajadores dio positivo en uno de los test rápidos que realizan habitualmente, en su garita de acceso. Entonces le dieron intervención a Salud Pública, que abrió el protocolo, aisló al individuo y realizó un hisopado. Ayer, el Ministerio informó que el resultado de la PCR dio negativo.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Puertas adentro, en Salud Pública evalúan qué pasó con este caso, pues los tests rápidos positivos detectan anticuerpos, es decir, indican que la persona estuvo en contacto con el virus, independientemente de que no se consideran válidos para diagnóstico. La hipótesis que más adeptos tiene y que sería la ideal en función del status sanitario de San Juan es que fue un falso positivo, una circunstancia que implica factores como la sensibilidad de la prueba. Y también pudo suceder que hubo una reacción cruzada con los coronavirus comunes.

Ahora bien, la línea de investigación que supone el peor escenario es que el minero tuvo coronavirus y si la PCR no lo detectó es porque ya transcurrieron entre 20 a 60 días. Entonces, con lógica, los especialistas se cuestionan con quién estuvo en ese periodo, si tiene o no nexo, si es autóctono. Para no dejar nada librado al azar, Epidemiología abrió una investigación y estudian qué hizo este hombre en los últimos dos meses. Y hasta ahora, salvo una visita circunstancial al hospital Rawson hace unos 15 días, no hay nada más que suponga una situación diferente en su rutina, pues ni siquiera salió de la provincia.

Por otro lado, el parte de Salud Pública indicó que San Juan se mantiene sin nuevos casos, con un acumulado de 22 y sólo con cuatro personas atravesando la infección. Por su parte, hay ocho sospechosos a la espera del resultado y 70 test dieron negativo. También, un caso cargado en Nación como sanjuanino será reclasificado pues esa persona no reside en la provincia.