A principios de marzo, Mónica Jofré aún daba conferencias de prensa con la vieja normalidad, rodeada de micrófonos. Luego empezó a aparecer sola frente a cámara, con preguntas que respondía a través de un chat. La virtualidad había llegado para quedarse y en paralelo, la jefa de Epidemiología de Salud Pública se convertía en la cara más conocida de la lucha contra el coronavirus en San Juan. Su forma de dar a conocer las novedades, su sinceridad emotiva para comunicar las noticias dolorosas y su frontalidad fueron aspectos que le permitieron meterse en cada casa de la provincia, en tiempos de confinamiento e incertidumbre. A un año del inicio de la cuarentena, Jofré repasó las decisiones tomadas y destacó que cada medida fue acertada en el momento y situación que les tocaba afrontar.

"Creo que fue año de impactos, que nos hicieron ir aprendiendo a cada paso, como pasó en todo el mundo. En lo personal, el primer caso, el brote de Caucete o la primera muerte fueron momentos que me movilizaron mucho", confesó Jofré, quien se recibió de médica cirujana en Córdoba para luego volcarse a la infectología. Su conocimiento y capacidad, el respeto de colegas y su constante perfeccionamiento le abrieron una prolífica carrera en Salud Pública y varios años antes de la llegada del coronavirus ya lideraba la sección de Epidemiología.

"Se trabajó muchísimo a lo largo de este año de pandemia y lo seguimos haciendo. Al principio, una de las medidas más acertadas fue la de llevar los repatriados a hoteles y aislarlos un determinado periodo. Allí les hacíamos las PCR y logramos detectar casos positivos, que de lo contrario hubiesen generado contagios prematuramente en la provincia. Inicialmente la gente se enojó, pero luego lo entendió. Algo similar ocurrió con los transportistas, con controles muy específicos y con los corredores seguros. Sin dudas que fueron algunas de las acciones que durante muchos meses le permitieron a San Juan mantener un buen status sanitario", recordó Jofré.

EL CAMBIO

"El brote de Caucete, en agosto, fue un impacto importante. Pero destaco que inmediatamente, prácticamente en el instante que tuvimos los resultados, se hizo un bloqueo. Y luego tuvimos un trabajo tan intenso realizando los rastrillajes de casos y contactos estrechos, que se ramificaban a los departamentos, que nos demandó un esfuerzo tremendo. Sinceramente fue mucho tiempo de trabajo en Epidemiología, muchas horas tratando de que no se escapara nada para controlar el brote", apuntó la especialista.

En retrospectiva, la mamá de un chico de 13 años a quien le recomienda cada día las medidas preventivas en el colegio, cree que no hubo medidas negativas. "No sé si hoy, con el diario del lunes, puedo decir: esto no lo deberíamos haber hecho. Las medidas tomadas a lo largo del año fueron acertadas para el momento que vivíamos y para la situación que afrontábamos. ¿La suspensión de clases presenciales? Incluso esa medida, porque entonces había mucho desconocimiento y mucho descreimiento también; por eso fue lo que había que hacer en ese momento. Recordemos que fue una etapa en la mirábamos a los países del Norte y en la que también íbamos aprendiendo en el camino", repasó.

Con otro año para afrontar, Jofré sabe que esto no ha terminado y que la comunidad entiende que debe seguir luchando contra la pandemia.

"Hoy estamos más preparados todos, como sociedad. Tenemos más conciencia, la gente sigue las recomendaciones y se puede ver hasta en los niños que empezaron las clases: son los primeros en cumplir con las medidas. No hay que relajarse, no hay que bajar los brazos, todavía nos queda mucho camino", señaló.

Reunión con la ministra Vizzotti

Un equipo de autoridades del Ministerio de Salud Pública fue parte ayer de una reunión con pares de todo el país en el que realizaron un abordaje integral de cara a la segunda ola de coronavirus y la marcha del plan de vacunación.

La ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, el secretario de Coordinación Administrativa, Guillermo Benelbaz; y la secretaria de Planificación, Alina Almazán, compartieron junto a funcionarios de las carteras sanitarias de todas las provincias un encuentro con la ministra Carla Vizzotti, en Buenos Aires.

Fue la primera reunión presencial de autoridades de todas las provincias e intercambiaron también información sobre el Plan Estratégico de Vacunación.