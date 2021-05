Hace justamente un mes, el Ministerio de Salud comenzó a colocar la vacuna antigripal a parte del grupo de riesgo. Y a diferencia de otras veces no hay mucha demanda y eso preocupa a las autoridades. Es que hasta el momento, sólo vacunaron al 17% de los adultos que integran este grupo (embarazadas, mayores de 65 años y personal de Salud). Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones dijo, que esta poca concurrencia se da por miedo a perder el turno de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. "Muchos especulan con la segunda dosis de Covid y creen que si se ponen la antigripal perderán la otra, pero eso no va a pasar. En caso de que no hayan pasado los 15 días entre vacuna y vacuna, se reprogramará el turno", dijo la funcionaria y recomendó a los adultos que se pongan ambas vacunas para evitar problemas.

La vacunación antigripal comenzó el 14 de abril y hasta el momento pusieron 25.000 dosis. De ellas, 21.000 corresponden a los adultos, mientras que el resto, a niños de entre 6 meses y 2 años. "La población objetivo está compuesta por 122.000 adultos en general", explicó la funcionaria y dijo que para ellos inocularon a muy pocas personas. Esto, teniendo en cuenta que otros años los adultos mayores de 65 años eran los que más demandaban la vacuna y los primeros en colocársela. De hecho, al comparar la vacunación diaria de este año con la del año pasado, se observa que el promedio diario cayó casi la mitad. Es que el año pasado se pusieron en promedio 1.553 vacunas por días (a este mismo grupo), y en este mes se llegó a las 833 diarias. Otra diferencia con el año pasado es que los adultos mayores fueron vacunados casa por casa, para evitar que se juntaran en los vacunatorios con el resto de las personas. En ese momento, los vacunatorios estaban abarrotados de personas que pedían la antigripal, cosa que ahora no sucede.

Los adultos. Preocupa en Salud que este año no hay tantos adultos mayores que asistieron a recibir su dosis de la vacuna antigripal.

"Los adultos mayores y el personal de salud son los que más demandan año a año. Esta vez nos encontramos con un panorama diferente y eso nos preocupa. La gente debe entender que la vacuna antigripal es tan importante como la de Covid-19. Los adultos que ya recibieron una dosis de la de Covid-19 hace al menos 14 días deben ponerse la antigripal, porque las vacunas protegen a las personas de enfermedades distintas. Si me vacuno contra el Covid no me protejo de la gripe", dijo Sosa y comentó que desde los centros de salud comenzaron a hacer campañas para buscar a las personas (ver aparte) y que según cómo avance la vacunación contra la gripe en los días próximos lanzarán la campaña para el resto del grupo de riesgo. Es decir, para las personas entre los 2 y 64 años que tienen algunas enfermedades crónicas como diabetes, asma y cardiopatías, entre otras. "La vacuna antigripal está disponible en todos los vacunatorios. Cada uno debe asistir al centro de salud más cercano a su domicilio y pedir que lo inoculen. Deben pasar 14 días entre vacuna y vacuna, y si justo les llega el turno para la de Covid-19, pedimos que esperen, porque no la van a perder", concluyó la funcionaria.

Operativos para vacunar al aire libre

Algunos centros de salud, con ayuda de los municipios a los que pertenecen, comenzaron con campañas de vacunación antigripal en plazas e instituciones. La idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Dijeron que estos operativos los hacen al aire libre para brindar más seguridad a los adultos mayores. Esta semana, el área Salud de la Municipalidad de Rivadavia, en conjunto con la Zona Sanitaria IV del Ministerio de Salud Pública, realizaron un operativo en el Parque de Rivadavia. Durante una mañana colocaron unas 200 dosis a personas del departamento.