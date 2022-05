"Si la gente viera las fotos de cómo quedó mi hermano, tras el ataque de los perros entenderían por qué estamos tan dolidos. La familia quedó devastada con la muerte y ahora nos enteramos de la decisión que tomó la Justicia. Archivar la causa es una burla para la sociedad y un golpe muy fuerte para la familia", dijo Walter Morales, el hermano de Néstor Morales, el hombre que murió el 3 de abril pasado mientras trabajaba en el Parque de Tecnologías Ambientales, en La Bebida. El hombre de 53 años falleció tras el ataque de una jauría. Las declaraciones de la familia del fallecido, fueron compartidas con este medio después que el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, informara que la causa será archivada porque no hallaron responsables.

Según la información que dieron desde la Justicia, ellos buscaron los supuestos dueños de los perros, pero sólo dieron con dos animales que fueron identificados como cimarrones. A la vez, dijeron que al ser un predio que no tiene cierre perimetral, no se le podía imputar nada al propietario, en este caso la Secretaría de Ambiente de la provincia. Ante esta decisión, la familia de Morales, no contuvo el enojo.

"Cuando una persona tiene perros y ellos atacan a alguien, los dueños de casa son los responsables. En este caso, había 7 denuncias por esos perros, que ya habían atacado a otro hombre y nadie hizo nada. Mi hermano no fue atacado en la calle, los perros lo mataron en su lugar de trabajo. Se están burlando de la gente que es responsable con la tenencia de animales. Mi hermano estaba dentro de la casa de Ambiente -esto porque la Planta de Tratamiento depende de la Secretaría de Ambiente- y nadie va a hacerse cargo", dijo con una mezcla de indignación y dolor, el hermano de la víctima fatal y comentó que ellos buscarán la forma de que la Justicia no archive la causa. Sobre esto, el mismo fiscal Grassi, dijo que la familia tiene dos opciones para evitar esto. Una de ellas es hacer una nueva denuncia y presentar nuevas pruebas y la otra, pedir a otro fiscal que haga una "revisión" de la decisión tomada por él. Ante esto, desde la familia comentaron que harán una presentación, pero los abogados de los Morales, no dieron detalles al respecto.

Sobre cómo tomaron la noticia de que la Justicia archivará la causa, Walter agregó que ellos consideran que esto no es sólo un golpe para la familia. "Cómo ciudadanos tenemos que chipear a los animales y hacernos cargos de ellos, según lo que dice la Ley Lara, la ley que ellos mismos impulsaron y que no cumplen. Los perros estaban dentro del predio y ellos lo sabían desde hace mucho tiempo. Los mismos camioneros que entran a diario al predio nos dijeron que los perros son terribles y ellos no hicieron nada para prevenir esto. Deberían haber tomado medidas con anterioridad. Se están burlando de las leyes, de la sociedad en general y de la familia que perdimos a un ser querido", concluyó el hermano de Néstor y dijo que aún no pierden las esperanzas de que se haga justicia.

> Otra muerte

El 1 de noviembre del año pasado una joven de 23 años también falleció tras el ataque de una jauría. Esto, en Albardón, mientras hacía actividad física en un descampado. La familia de Néstor Morales recordó el ataque de esta joven, pero dijo que en este caso que la causa se archivara es entendible porque la joven fue atacada en un lugar sin dueño.



> Refugios

Tras el ataque de Néstor Morales, desde Ambiente instaron a los 19 municipios a que construyan sus propios refugios para perros callejeros. Esto, porque el problema de los animales sin dueño está en crecimiento en San Juan. Ante esto, desde algunos municipios comentaron que ya empezaron a diagramar proyectos para concretar este pedido.