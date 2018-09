"Es una bacteria que produce cuadros benignos como una faringitis, una angina con placas o una escarlatina. No es común que evolucione a la fatalidad como pasó en los casos que se hicieron públicos", dijo Mónica Jofré, la jefa de Epidemiología de Salud Pública, al hablar de la Streptococcus pyogenes. En medio del revuelo que se generó a nivel país por la muerte de 6 personas infectadas con esta bacteria, Jofré salió a bajar el nivel de alarma y dijo que no se trata de una epidemia, ni de un brote. A la vez, desde los hospitales y algunos centros de salud dijeron que a pesar del miedo que se generó no aumentaron las consultas. En el mismo sentido, Pablo Romano, infectólogo infantil, resaltó que esta bacteria produce la faringitis "que es una de las infecciones bacterianas más frecuentes" (ver aparte).



Mientras que en los centros de salud y en los hospitales las consultas fueron las habituales, a pesar del revuelo, algunos médicos comentaron que intensificaron la consejería para llevar tranquilidad a los pacientes. A la vez, resaltaron que en esta época del año es habitual que haya más consultas por anginas o faringitis bacterianas que en verano, debido a los cambios de temperaturas. Es por esto que Jofré resaltó que es importante hacer la consulta al médico de manera inmediata cuando aparecen los síntomas como fiebre, dolor de garganta y en ocasiones lesiones en la piel. A la vez dijo que no hay que automedicarse y que la gente que tiene alguna enfermedad producida por el Streptococcus pyogenes debe completar el esquema de antibióticos. Es decir, que no se debe dejar la medicación antes del tiempo indicado por el médico.



"No hay alerta a nivel país. Epidemiológicamente nos informaron que se está investigando, en el Instituto Malbrán, pero los casos -por las muertes- no están relacionados entre sí. Estudian para ver si hubo otro factor que haya favorecido a la fatalidad. Hay que hacer hincapié que existen antibióticos efectivos y que dados precozmente la evolución es favorable", dijo Jofré. Es por esto que resaltó que la bacteria se vuelve peligrosa cuando coexiste con algún otro tipo de problema, como por ejemplo el virus de la gripe, que fue una de las causas que desencadenó algunas de las muertes en Buenos Aires (ver aparte). "Mucho tiene que ver el estado inmunitario del paciente. Hay que ver cómo están las defensas. Si la persona está cursando algún cuadro viral, como gripe, se favorece a que entre la bacteria y el desenlace no sea favorable", reiteró.



En cuanto al hisopado, forma en que se confirma la existencia de la bacteria, Jofré dijo que no es muy necesario para comenzar el tratamiento, pues los resultados se conocen a las 48 o 72 horas de realizado, mientras que la medicación se da de inmediato. "El cuadro es muy característico y los síntomas muy evidentes. Las placas en la garganta son suficientes para saber que hay Streptococcus pyogenes", concluyó.

Claves

Según la Sociedad Argentina de Pediatría esta bacteria afecta principalmente a los niños. El rango de edad va desde los primeros años y ocurren durante toda la etapa pediátrica, pero los adultos también lo pueden padecer. Hay determinados factores de riesgo en niños que hacen más frecuente la aparición de infecciones invasivas (las que pueden llevar a la muerte). Estas son: la varicela, infecciones de piel, infecciones virales previas. La principal puerta de entrada de las infecciones invasivas suele ser especialmente la piel y secundariamente las mucosas. Se recomienda lavarse las manos frecuentemente y taparse la boca o la nariz al estornudar o toser.

Pablo Romano, infectólogo infantil



"No debemos alarmar, ni t ransmitir miedo"

En medio del revuelo que hay a nivel nacional, Pablo Romano, infectólogo infantil, resaltó la importancia de mantener la calma y no pensar que se está ante una situación de alarma.



- ¿Qué recomendaría a los papás?



- Primero, no debemos alarmar, ni transmitir miedo. Estamos ante algo que aún se está analizando en las sociedades científicas. Hasta ahora no hay nada global para hacer. Los papás deben consultar con los médicos de cabecera cuando el niño está con fiebre, como siempre lo hizo. Hay que tener en cuenta que hay que llevar a los niños a consulta cuando realmente estén enfermos y no llevarlos por las dudas, porque eso genera un aumento de contagio en las salas de espera. No hay que alarmar más de lo que debemos, eso ahorra problemas.



- ¿Se está ante algo novedoso o es habitual?



- Es una bacteria que produce la faringitis que es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, como también la escarlatina. Son infecciones leves que son sensibles a todos los antibióticos y que deben evolucionar muy bien. Lo que se está viendo es que en estos casos -por los fallecidos- hubo una coinfección con el virus de la gripe. Cualquier virus que afecte al organismo produce una debilidad inmunológica que hace que esta bacteria pueda generar una infección grave. Cuando la bacteria invade el torrente sanguíneo, es decir pasa a la sangre, libera una toxina que genera una infección grave de rápida evolución y que causa una disfunción multiorgánica que hace que sea muy difícil controlar la situación. En estos casos en general se evoluciona muy mal. La coinfección parece el factor predisponente para que sean tan graves los casos.