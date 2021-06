Unidas. Cecilia, Guadalupe, Camila, Ludmila, Agustina y Evelin son algunas de las chicas que forman parte de este grupo que busca mostrar en San Juan la cultura under femenina.

La mayoría tiene entre 17 y 20 años. Forman parte de una cultura que en San Juan tradicionalmente estuvo vinculada a los hombres. Sin embargo ellas de a poco comenzaron a ganar terreno y a pisar fuerte en la cultura urbana. Pibas Under, es un grupo de mujeres que hacen hip hop, skate, rap, grafitis y otras expresiones. Las chicas dijeron que poco a poco van sumando nuevas integrantes y mostrando que desde su espacio ellas también pueden ser parte de esta cultura. Incluso, dijeron que ya tienen sus propios campeonatos en el que se reúnen y muestran todo su arte.

Admiten que es difícil formar parte de un espacio que ellas definen como "machista". Dicen que les costó mucho ser aceptadas, pero que con el paso del tiempo y gracias al talento que cada una tiene pudieron sumarse a diferentes movidas y comenzaron a sentirse parte de esta cultura. Sin embrago, sienten que aún falta mucho para estar de igual a igual. Es por esto que formaron Pibas Under, pues notan que muchas mujeres no se animan a mostrar lo que saben por miedo o vergüenza. "La idea fue crear un ambiente cómodo para las mujeres y que entre nosotras podamos ayudarnos para que mejoremos día a día", dijo Camila Usair, una de las fundadoras de este grupo.

Convencidas de que tienen el mismo talento que los hombres y que pueden hacer las mismas actividades, las Pibas Under empezaron desde hace un año aproximadamente a tener cada vez más adeptas. Así, algo que comenzó entre 3 o 4 chicas, hoy tiene más de 30 integrantes. Según lo que comentaron la mayoría hace skate y baile, pero poco a poco tienen algunas raperas y grafiteras.

"Queremos sumar otras chicas que hagan fotografía, por ejemplo", contó Ludmila Díaz, otra de las fundadoras del grupo. Y agregaron que el movimiento logró sumar chicas hasta de departamentos alejados como Caucete.

"Antes miraba desde afuera lo que hacían los chicos y no me animaba a subirme a una tabla", "pensaba que rapear era sólo para los hombres, porque las mujeres nunca tenían su espacio" y "hay hombres que se sorprenden de vernos y hay otros que nos incluyen muy bien y nos ayudan a expresarnos de igual a igual", fueron algunas de las frases que dijeron las chicas que forman parte de este grupo. A la vez, varias integrantes de Pibas Under comentaron que desde que integran este "movimiento urbano femenino" se sienten más contenidas y contentas de hacer lo que realmente les gusta.

Además de acompañarse y hasta de enseñarle a otras mujeres que quieren sumarse a esta cultura, por ejemplo a andar en skate, las integrantes del grupo hacen campeonatos una vez al mes, para poder reunirse y disfrutar con sus "colegas". Ellas eligen el jurado e inscriben a las concursantes, quienes en diferentes batallas se enfrentan para mostrar lo que cada una sabe hacer. Estos encuentros suelen hacerse en el Skatepark de Capital o en alguno de los otros espacios que hay en el Gran San Juan.

>> PROTAGONISTAS

Ludmila Díaz (20 años)

"Hago skate hace bastante, pero de a poco me estoy animando a hacer más. Antes sólo había competencias para hombres y desde que empezamos con este movimiento vemos que hay más chicas que se animan".

Agustina Cabello (20 años)

"Hace poco me integre al grupo. Empecé a patinar y desde ahí que prácticamente vivo el el skate. Este movimiento ayuda a que no nos sintamos excluidas y que podamos expresarnos a través del patinaje, el baile y la música".

Camila Usair (17 años)

"Este grupo está progresando bastante. Hacemos reuniones para conocer a las chicas que quieran aprender a rapear. Esta cultura es difícil para los hombres, y más aún para nosotras, pero estamos teniendo nuestro lugar".