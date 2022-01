La nueva ola de covid que vive San Juan no sólo deja más de mil casos nuevos, sino que además afecta el desarrollo normal de empresas privadas y distintas instituciones públicas. Es que a medida que los aislamientos aumentan, el ausentismo también va en crecimiento. En lo que hace a la prestación de servicios públicos, los municipios, Salud y Seguridad son los lugares donde más se notan esas bajas. Ellos tienen entre un 25% y un 11% de ausentismo. Sin embargo, desde estas reparticiones dijeron que siguen brindando los servicios y que algunas de las estrategias que aplicaron para hacerle frente a esta realidad son el trabajo en burbujas (como en la primera y la segunda ola) y la redistribución del personal.

En los municipios del Gran San Juan, el ausentismo llega hasta el 25%. Rawson es el departamento que más se ve afectado por estos aislamientos. Según lo que informaron desde esta comuna, tienen el 10% del personal de planta permanente y contratado aislado por ser casos confirmados de covid, más el 15% por ser considerados contactos estrechos. A pesar de esto, dijeron que siguen brindando todos los servicios y que la falta de personal sólo genera demora en algunos trámites. Es que, por ejemplo, en las oficinas de Atención al Público antes tenían 5 personas trabajando y hoy sólo hay 2.

Rivadavia y Santa Lucía son los que ocupan el segundo lugar con mayor ausentismo. Ellos tienen un 20% del personal con dispensa covid, mientras que Capital y Chimbas tienen un 4% y un 1,6%, respectivamente. Desde estas comunas también aseguraron que el ausentismo de persona no afectó ningún servicio y que todos se están brindando. Desde Santa Lucía, por su parte, comentaron que ellos además de trabajo en burbujas decidieron adelantar algunas vacaciones, para evitar que haya tanto personal en las oficinas y reducir así el riesgo de contagios.

Salud, es otra de las áreas que se ven muy perjudicadas por estas licencias. Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud, dijo que ellos tienen "poco menos de 20%" del personal aislado por ser casos confirmados o contactos estrechos. "Para contener la situación estamos, en primer lugar, haciendo una reingeniería y redistribución del recurso humano. Moviendo personal desde lugares que pueden seguir funcionando con menos gente, a la zona más compleja como los centros de hisopado y de vacunación. Además, se empezó a implementar un plan de contingencia que ha sido recomendado por diferentes asociaciones científicas como la Sociedad Argentina de Infectología, a través del cual se aplican nuevas definiciones relacionadas a los contactos estrechos y el aislamiento", dijo la funcionaria. "Es para cuando se vea en peligro la prestación de alguna institución", agregó y explicó que el personal de salud considerado contacto estrecho, que es asintomático, que tiene la vacunación completa y que convive con el infectado debe hacer el aislamiento que indica la ley. Mientras que el personal de salud considerado contacto estrecho, que es asintomático, que tiene la vacunación completa y que no convive con el infectado, no tiene que aislarse. "Sigue trabajando y tiene que exacerbar los cuidados básicos en la atención. Es decir, el uso de barbijo correctamente y por supuesto todas las demás recomendaciones que tienen que ver con el distanciamiento y la ventilación de los ambientes, entre otras cosas", dijo Almazán. De todos modos, San Juan se sumará (con algunas variantes) a la decisión nacional de que ya no se deba aislar ningún contacto estrecho con esquema completo de vacunación y sin síntomas.

SEGURIDAD Y MÁS

En Seguridad también afecta el aislamiento en gran medida. Abel Hernández, subsecretario de Seguridad, dijo que en la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario debieron hacer movimientos internos de personal para "cubrir los huecos" y seguir realizando sus tareas sin descuidar ningún área. "En la Policía tenemos hasta el personal de la Banda de Música cumpliendo tareas en algunas comisarías para cubrir esos espacios que dejaron las personas aisladas", dijo y comentó que en el Servicio Penitenciario Provincial tienen el 13% del personal aislado y en la Policía de San Juan, el 11%.

Además de estas reparticiones, este medio intentó conocer el ausentismo en la Administración Pública Central. Pero, desde Control Operativo del Centro Cívico, dijeron que ellos no nuclean esa información.

Un caso muy particular es el del transporte público. Es que por un lado, desde la UTA San Juan (gremio de los choferes) dijeron ayer que el servicio de colectivos se está desarrollando con normalidad a pesar de que el 2,3% del personal está de baja por la pandemia. "Tenemos 37 trabajadores aislados de 1.600 en total. Se trata de choferes, mecánicos y administrativos. Debido a que en vacaciones se reduce cantidad de unidades como se hizo siempre en esta época, hasta el momento no se vio complicada la prestación del servicio", dijo Héctor Maldonado, titular del gremio. Pero, del otro lado, ayer ATAP (nuclea a los empresarios del transporte) comunicó que hubo varias demoras en las frecuencias de Red Tulum y que se debieron a "la cantidad de trabajadores afectados por el virus".