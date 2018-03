Los tesoros. En 2015, el director Gustavo Santaolalla visitó el museo. Pidió expresamente ver la momia de El Toro que está en ese lugar, conservada en una heladera especial.





El museo que alberga los tesoros arqueológicos más importantes de la provincia, incluida la momia de El Toro, cerró sus puertas en noviembre pasado porque el tendido eléctrico está colapsado y parte del techo está roto. Esto es a pesar de que en 2015, permaneció cerrado 15 meses porque repararon el cielorraso y el sistema eléctrico. Se trata del Museo Arqueológico Mariano Gambier, que depende de la Universidad Nacional de San Juan. Días atrás verificaron el estado del motor de la heladera en donde se resguarda la momia más importante de la provincia.

Se baraja la posibilidad de trasladar el museo a Pocito o a la exbodega Superiora.

Desde el museo no entienden cómo, a tan poco tiempo de la anterior puesta a punto, el sitio colapsó. "Indudablemente el mantenimiento anterior no dio buenos resultados, porque las luces fallan y las conexiones no son adecuadas", dijo la flamante directora del lugar, Claudia Mallea. El problema se agudizó a fines del año pasado y es por eso que decidieron cerrar las puertas del museo al público para evitar que el sistema eléctrico termine de colapsar. Pero todavía no saben cuándo volverán a reabrir. Mallea explicó que las tareas internas del museo, en el que funciona un instituto de investigaciones, siguen su curso normal.



Las autoridades del museo pidieron que especialistas vuelvan a revisar todas las instalaciones porque en 2017 sufrieron una seguidilla de cortes de luz. Esto es un problema sobre todo si se tiene en cuenta que la momia de El Toro, el tesoro más preciado del lugar, se encuentra conservada en una heladera especial que anda con un motor. "El motor está regulando bien. Pero no sabemos qué puede pasar si se corta la luz nuevamente. Además es un riesgo para los visitantes", aseguró Mallea. Además, con las lluvias de enero pasado, terminó de deteriorarse el techo, que ya había sido reparado en 2015, cuando también se reemplazó todo el tendido eléctrico del galpón donde funciona el museo Mariano Gambier.



Desde el Decanato de la Facultad de Filosofía, que es de quien depende este museo, no dieron fecha de su reapertura, porque no hay presupuesto para mejorar las instalaciones del lugar. Lo que se sabe es que pidieron una audiencia con el Ministerio de Turismo para ver si pueden trabajar en conjunto. "Sabemos que ese museo alberga un patrimonio importante. Seguramente ayudaremos en lo que podamos, pero primero tengo que reunirme con las autoridades", dijo la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzpan.