A dos semanas de la interrupción del servicio de transporte público de pasajeros entre San Agustín, la villa cabecera de Valle Fértil, y la capital de La Rioja, no hay aún una fecha cierta de reanudarse su prestación y su definición se realizará en la Secretaría de Transportes de la Nación, donde autoridades gubernamentales de las dos provincias aguardan una audiencia para la próxima semana.



Para un sector relevante de vallistos este servicio es más importante incluso que la conexión con la capital sanjuanina, debido a gente de la villa cabecera que estudia, unas 150 personas, o realiza tratamientos de salud en la vecina provincia.



Por ejemplo, Fabricio Elizondo tiene un hijo que reside en La Rioja, donde estudió la carrera de Enfermería, tras concluir sus estudios secundarios en San Agustín. "Nos quedamos sin el único transporte directo hasta La Rioja, que lo usamos tanto para viajar como para enviar encomiendas", indicó el vallisto.



Sebastián Pacheco, subdirector de Transporte de la Provincia, confirmó que el servicio se interrumpió porque "a la empresa Vallecito, que estaba asistiendo con ese recorrido, se le venció un permiso otorgado por el Gobierno de La Rioja. Y ahora, como es una frecuencia nacional, necesita un permiso desde Nación. Desde las subsecretarías de Tránsito y Transporte de San Juan y de La Rioja estamos trabajando en forma conjunta con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y hemos pedido una audiencia con el secretario de Transporte de la Nación, ingeniero Krantzer, porque la empresa ya realizó la solicitud de habilitación".



El funcionario no pudo establecer una fecha estimada del regreso del servicio que tiene una frecuencia de 3 veces por semana y al que también apelan ciudadanos jachalleros (quienes viajan hasta Baldecitos, la última localidad sanjuanina antes del límite con la otra provincia), aunque aclaró que no espera que surjan complicaciones en la tramitación que se está realizando. "Estamos buscando la solución lo más urgente posible. Sabemos que hay un importante volumen de estudiantes que se traslada a La Rioja, aproximadamente unos 150 chicos. Y además los ciudadanos, que viajan para realizar compras", añadió Pacheco.