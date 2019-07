"Es un evento único que no podemos dejar de disfrutar. Cuando hicimos las campaña en las escuelas -donde dieron charlas de capacitación- pedimos a los chicos que ellos le comentaran a sus papás y hasta a los vecinos sobre el eclipse, para que todos estén al tanto y puedan vivir esta experiencia. Es que pienso que nadie debe perderse el eclipse.



Para mí será la primera vez y estoy muy ansiosa de disfrutar con mi familia de este fenómeno. Por eso siempre digo que si uno tiene la posibilidad de observar el eclipse de forma segura tiene que aprovechar ese momento. Es un evento muy importante porque es muy poco frecuente y es espectacular. Probablemente será lo más lindo que nos pueda ofrecer el cielo. Sobre todo porque ocurre con una frecuencia de entre 200 y 300 años en el mismo territorio. Hay muchas personas, como yo, que no tenemos la posibilidad para viajar a otros lugares del mundo para verlo, entonces hay que aprovechar al cien por cien esta oportunidad. Esto, porque es imposible que para el próximo eclipse total de Sol en San Juan estemos vivos. Por otro lado, es una oportunidad única para San Juan, para que el mundo la conozca. Recomendamos que se trate bien a los turistas y que no se les arranque la cabeza con los precios. Esto, para que vuelvan; San Juan tiene mucho para ofrecer y hay muchos visitantes que no conocen Argentina y esta provincia será la primera que recorrerán".