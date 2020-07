Familia ejemplar. Los papás de Nico sabían de todos sus problemas de salud antes de adoptarlo, pero igual jamás dudaron en incorporarlo a la familia.

En medio de la pandemia de coronavirus, momento en que la realidad hizo que muchas personas reflexionaran sobre sus vidas y sintieran más necesidades que de costumbre, Nicodemo García muestra una historia en la que el amor se volvió su mejor arma para vivir. Con tan sólo 4 años, varias discapacidades y un largo historial de problemas de salud, el pequeño y su familia son el fiel reflejo de la lucha por una mejor calidad de vida. El niño conmovió Médano de Oro en las redes sociales, con el pedido de ayuda de unas botas ortopédicas, y luego de eso su mamá contó su historia, por demás inspiradora.

"Las botas las conseguí rápido y no lo imaginé", dijo Mónica Melián, mamá de Nicodemo, y se mostró feliz porque el nene necesitaba de manera urgente esa ortopedia para poder movilizarse, pues entre otras cosas tiene una discapacidad motriz. Con un poco de nervios y muy agradecida por la ayuda que recibieron, Mónica comentó que su hijo es adoptado. "Lo tengo desde los tres meses de vida", dijo y agregó en todo momento que el niño es la luz de sus ojos y es lo que la inspira día a día a seguir de pie a pesar de las necesidades.

El matrimonio vive en una humilde casita de Médano de Oro y subsiste gracias al fondo de desempleo, la Asignación Universal por Hijo y algunas changas que hace Raúl García, papá de Nicodemo. A pesar de esas necesidades a Nico, como le dicen los conocidos, le sobra amor y eso lo refleja día a día con su simpatía y con lo cariñoso que es. Según su familia es un pequeño que nada lo detiene y que contagia mucha alegría.

Los interesados en colaborar con Nicodemo pueden comunicarse al celular 2644674018.

"Cuando nació su mamá lo dejó en el hospital. La jueza nos llamó para que lo conociéramos. Estaba en Neo del Hospital Rawson, nos dijeron todos los problemas que él tenía y no nos importó. Yo no puedo tener hijos y cuando lo vi fue amor a primera vista. Es muy duro tener un hijo así, pero más duro es que él no tenga familia. Estos chicos son los que nadie quiere adoptar", dijo la mamá del pequeño que es hipoacúsico, tiene pie bot (defecto de nacimiento en el que el pie está torcido o fuera de su posición), convulsiona y tiene un retraso madurativo. En varias oportunidades de la charla que tuvo con este medio, la mujer dijo que para ellos, las enfermedades de su hijo nunca los hicieron dudar de la adopción.

"Cualquier persona que conozca a mi hijo se enamora. Es un luchador y es muy amoroso y eso nos da fuerza todos los días. Pasó por varias cirugías, porque nació con ano imperforado -nació sin la abertura anal- y pasó un año y medio con una bolsita. A pesar de todo eso siempre mostró ganas de seguir adelante", agregó la mamá del pequeño, que ya tiene DNI con el apellido de sus papás adoptivos, pues en noviembre pasó a ser hijo de ellos legalmente. Antes estaba en guarda con fines de adopción.

A pesar de la humildad y las necesidades que tienen (Mónica además se está recuperando de un cáncer de mama), los papás de Nicodemo dijeron que a ellos no les gusta pedir, pero que lo de la bota lo hicieron por una cuestión de extrema urgencia. De hecho, a pesar de que en ocasiones gastan mucho dinero para comprar los medicamentos que el pequeño toma a diario, la pareja comentó que sólo necesitan un poco de ropa para su hijo, el gran luchador.