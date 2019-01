Los festejos de carnaval en la provincia están tomando una nueva impronta: resguardar la integridad de niños y niñas. Es por eso que cada vez son más los municipio que pusieron en práctica un reglamento o una serie de recomendaciones sobre cómo deben vestir los chicos que participan en los corsos para evitar insinuaciones o exposición inapropiadas para su edad. De esta manera, los niños semidesnudos en un desfile de carnaval es una tendencia que va perdiendo terreno.

El municipio de 9 de Julio ya comenzó a organizar los festejos del carnaval y lo primero que hizo fue elaborar un reglamento de participación que no sólo habla de las medidas que deben tener los carruajes o de la cantidad de personas que deben integrar las murgas o comparsas, sino que también abordó el tema de la participación de menores. En su artículo 10 determina que "todos los menores de 18 deben usar vestimenta adecuada a su edad, entendiéndose como tal la que no ofenda el pudor de ellos mismos, ni pueda resultar provocativa, insinuante o inapropiada para su edad". Cristian Aguilera, director de Cultura del departamento, dijo que se tomó esta medida para proteger la integridad y derecho de los niños, especialmente. "Los festejos de carnaval son una fiesta para la familia y no exhibicionismo. Por eso sacamos este reglamento y todas las agrupaciones estuvieron de acuerdo. Estamos en una época social muy complicada, sobre todo por lo referido a los casos de abuso a menores. Queremos, como política, contribuir a mantenerlos a salvo", dijo el funcionario.

Pero 9 de Julio no es el único departamento que tomó como política proteger a los menores que participan en los corsos. El pionero fue Chimbas. Desde hace 3 años, el Municipio puso en marcha un reglamento interno, consensuado con las agrupaciones, en el que se establece principalmente que los menores que participan del corso deben vestir de tal manera que no expongan partes íntimas de su cuerpo.

En tanto que en Caucete, el reglamento establece hasta que los menores de 16 años participantes deben contar con la autorización de un mayor para desfilar. "También queremos proteger su identidad, por eso los niños sólo pueden desfilar si lo hacen vestido al estilo murguero, con pantalones anchos, o con un short que le cubra todas sus partes íntimas", dijo Andrea Aballay, directora de Cultura.

Para evitar enojo o reclamo por parte de las agrupaciones, en Angaco está directamente prohibido que los chicos menores de 14 años participen del corso. Así lo dijo el intendente, José Castro, que también agregó que en el departamento se realiza el Carnaval Infantil, pero que se trata de un evento familiar organizado por la Unión Vecinal Villa El Salvador. "Siempre apuntamos a proteger la integridad de los niños. Por eso el Carnaval Infantil se hace dentro de la sede de la unión vecinal y también cuidando la no exposición de los menores. Hay que entender que los carnavales son igual de atractivos y divertidos sin necesidad de mostrar a los chicos con poca ropa", sostuvo Castro.

Organización

14 Son los departamentos que ya tienen definida la fecha en que realizarán los corsos para festejar el carnaval. En algunos festejos actuarán artistas nacionales gratis para la gente.

Nueva edición de Sambasol

A partir del mes que viene ya se empieza a palpitar el Carnaval de Chimbas. El 8 y 9 de este mes se llevará a cabo la 23ra edición del Festival Sambasol, organizado por la Agrupación Juventud y Amistad, una de las más destacadas y con mayor trayectoria que año a año participa en los festejos del carnaval en este departamento. En la primera jornada del festival se elegirá Reina Infantil, mientras que en la segunda se elegirá Reina Juvenil, Pasista Oficial y Bailarín para participar en la competencia del Carnaval de Chimbas.

El evento se realizará en la sede de la Delegación Municipal Oeste, en el Barrio Fragata Sarmiento, a partir de las 22. Durante ambas jornadas se presentarán los candidatos juveniles para que el jurado evalúe sus condiciones. El mismo estará integrado por autoridades municipales, comerciantes, artistas y demás personalidades destacadas del departamento. En el evento también habrá espectáculos artísticos con bandas locales y carros de comida rápida.