María Josefina Mazzanti tiene 27 años, es madre, profesora de danzas orientales y bailarina profesional, y trabaja en el exterior. El miércoles en la noche fue elegida como la Embajadora de Capital para la Fiesta Nacional del Sol 2020. Tras la elección habló sobre sus sueños y contó cómo es su vida.

-¿De qué trabajás en el exterior?

-Trabajo en El Líbano, allá bailo para una organización que fomenta el turismo de Argentina en El Líbano y viceversa. Hace 7 años que trabajo así y viajo cada 4 meses. Con ellos hacemos muchas cosas, por ejemplo en 2017 cubrimos para MTV de El Líbano las elecciones parlamentarias de ellos en Brasil. Viajamos por diferentes lugares haciendo shows y fomentando el turismo. Es como si fuera una agencia de viajes.

-¿Considerás que ahora vas a poder representar de otra manera a San Juan cuando viajés a El Líbano?

-Sí, yo me presenté para ser candidata cuando vi el cambio de paradigma. La verdad que esto es lo que me interesa, me gusta mucho hacer que la gente conozca mi provincia, por ejemplo el año pasado trajimos un grupo de 40 libaneses que vinieron a conocer San Juan. Esto, luego de que yo llevara folletos e información de la provincia y hasta folletos del Club Sirio-Libanés de San Juan, que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Esa vez hasta llevé 20 litros de vino para regalar.

"Espero poder representar a mi provincia y hacerla quedar muy bien en el exterior".

-¿Cómo te organizás con los viajes?

-Es complicado, porque además de mis dos trabajos tengo una hija, que la extraño muchísimo cuando viajo. Tengo gente para dejar a cargo del instituto de danza, pero me cuesta mucho por mi hija. Igual tengo un marido que es un genio. Él me impulsa y apoya para que siga con este trabajo, sin mi marido no podría. Permanezco en El Líbano entre 15 y 20 días, porque no puedo más tiempo. Me desespera no ver a mi nena, por más que sé que está bien.

-¿Los conflictos bélicos de Medio Oriente no te atemorizan cuando viajás?

-La verdad que no, son diferentes tipos de inseguridad. Allá podés caminar sola por la calle y no tenés miedo de que te roben el celular. Además, los conflictos bélicos no están en la capital de El Líbano.

-¿Qué te gustaría que conozca el mundo de San Juan?

-Me gustaría que todo San Juan se hiciera conocido en el mundo. Tenemos muchas bellezas.

-¿Qué opinás de Argentina?

-Tuve la oportunidad de estar en varios países, pero la verdad que sigo eligiendo San Juan. Yo me formé en Buenos Aires y amo mi provincia. Si bien El Líbano es como mi segundo lugar, no cambio a mi país por nada, tiene mucho y nosotros sólo criticamos. Cuando no estoy en Argentina valoro todo lo que tenemos a nivel social y cultural. En El Líbano no hay ni educación ni salud gratuita y nosotros lo tenemos. Además yo veo que los argentinos somos muy solidarios. El amor al prójimo es increíble en la cultura de nuestro país. Creo que todo esto es porque somos una mezcla de muchos inmigrantes, que se hicieron desde abajo y que llegaron a esta tierra sin saber en dónde estaban. Todo ese esfuerzo nos hizo ser un pueblo solidario.

-¿Cómo golpeó a tu familia la crisis económica del país?

-Nos vimos afectados, como le sucedió a la mayoría de las personas. Tuvimos que trabajar más de lo que lo hacíamos y hasta tuve que viajar más porque este año fue muy difícil. Igual siempre pienso que cuando uno pone mucho esfuerzo en el trabajo puede encontrar una salida y compensar la crisis. Le pusimos mucho esfuerzo y lo enfrentamos con mucha garra para estar tranquilos sobre todas las cosas, porque la plata muchas veces no alcanza. Con mi marido nos consideramos muy capaces y trabajando mucho pudimos salir adelante.

-¿Qué otros proyectos te gustaría trabajar como Embajadora?

-Me gustaría trabajar en el cuidado del medio ambiente. Los sanjuaninos somos cuidadosos, pero aún falta conocimiento. Hay muchas personas que no son cuidadosas con el ambiente no porque quieran serlo, sino porque no saben cómo desechar una pila, por ejemplo.



Brenda Uñate / Angaco

"Turísticamente en Angaco hay mucho, pero falta promoción de la Provincia"

Brenda Uñate tiene 21 años y fue elegida como la Embajadora de Angaco para la Fiesta Nacional del Sol 2020. La joven fue la única candidata que tuvo su departamento y fue presentada ante el público anteanoche. Brenda es estudiante de Contador Público Nacional. En una entrevista con DIARIO DE CUYO comentó cómo es su vida, qué le gusta de su departamento y qué debe mejorar Angaco para seguir creciendo.

-¿Qué tipo de mujer sos?

-Soy una mujer muy simpática, alegre y divertida. Siempre trato de ver la vida con optimismo. Me gusta realizar las tareas de la casa como cocinar y limpiar. Mi abuela y mi mamá me enseñaron desde los 8 años a independizarme en ese aspecto. Esto fue porque mis papás trabajaban mucho. Me gusta salir a caminar y soy muy familiera.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?

-Angaco tiene poca promoción turística. La gente piensa que queda muy lejos de la Ciudad, pero sólo estamos a 25 kilómetros del centro. Tenemos muchos lugares hermosos para visitar en familia, como San Expedito, la Medalla Milagrosa y ahora la plaza departamental, que está hermosa.

-¿La falta de promoción es de parte del municipio o de la Provincia?

-Turísticamente en Angaco hay mucho, pero falta promoción de la Provincia. Muchas veces se promociona otros destinos como Ischigualasto y creo que nos falta ese apoyo. El municipio me parece que hace mucha promoción, aunque no sé si sabe cómo llegar al resto de la provincia.

"Ahora quiero trabajar para que Angaco sea conocido por todos los sanjuaninos".

-¿Como embajadora trabajarás para que conozcan más tu departamento?

-Mi objetivo principal es que se haga más conocido Angaco, porque hay gente que nunca visitó mi departamento. Además, me gustaría enfocarme en algunos proyectos que tengan que ver con los niños o los adultos.

-¿Considerás que el país mejorará cuando asuma el próximo presidente?

-No estoy muy informada para dar una opinión, pero siempre tengo esperanzas. Y deseo que el cambio de gobierno haya sido una buena elección para todo el país.

-En tu departamento también tendrán cambio de intendente, ¿qué expectativas tienen en Angaco?

-Acá las elecciones se vivieron como un River-Boca. Ahora está todo más tranquilo y la gente tiene mucha esperanza de que el nuevo gobierno siga haciendo crecer a Angaco.

-¿En qué debería trabajar la próxima intendencia para que mejore el departamento?

-Nos hace falta, más allá de la promoción del turismo, que haya más acceso a la salud. Si bien tenemos un buen hospital, el departamento es muy grande y muchas veces las salitas no ofrecen buenos servicios o servicios completos. Hay gente que sí o sí debe viajar hasta el Hospital Rawson para atender a los chicos.

-Desde tu punto de vista, ¿por qué no hubo más candidatas en Angaco?

-Para mí fue por el cambio de Reina a Embajadora. Me parece que eso resultó extraño al principio y que por eso no hubo más candidatas, pues se generó mucho temor. De hecho muchas personas aún no saben qué significa ser Embajadora. A la vez, pienso que una vez que pase esta Fiesta del Sol las chicas se motivarán más para presentarse en las próximas ediciones. Deben entender que este cambio nos permite mostrarnos tal cual somos.

-¿Te presentante por decisión propia o te buscó el municipio?

-Me presenté por incentivo de mi familia. Otros años no me animé a presentarme porque soy muy tímida, pero esta vez me impulsó el hecho de que se mire a las mujeres más allá de la belleza. Además, esta candidatura es un desafío porque me ayudará a trabajar mis miedos.

-Te gustan las tareas domésticas, ¿te ves en el futuro como mujer trabajadora y ama de casa a la vez?

-Creo que es difícil llevar esas dos tareas juntas, pero no es imposible. Lo bueno es que soy muy sencilla y ordenada y eso me ayudaría a tener en condiciones mi casa y a la vez trabajar. Nunca pensé en dedicarme sólo a la casa. Me gusta que la mujer rompa cada vez más barreras y que pueda mostrar que no puede ser llevada por delante.