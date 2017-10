Rivadavia eligió a su reina para la Fiesta Nacional del Sol. Julieta Yáñez es la nueva soberana del departamento. En una entrevista con DIARIO DE CUYO, la joven de 18 años que estudia la licenciatura en Psicología, dijo que es amante de la actividad física. En este contexto comentó que tras el polémico caso de la sanjuanina que quedó internada tras hacer una clase de electrofitness, se dio cuenta de que son pocas las personas que chequean su salud antes de ir a un gimnasio.



-¿Te gusta la actividad física?



-Hago crossfit y yoga. Además cuando puedo salgo a andar en bicicleta, porque me encanta hacer gimnasia.



-¿Sos de hacerte controles para realizar una actividad física?



Yo pasé por muchos gimnasios y en algunos me pidieron certificados médicos y si no los presentaba no podía seguir. También fui a otros que no me exigían y no me hice los chequeos. Después de lo que pasó con esta chica -por la joven que hasta ayer permanecía internada tras una clase de electrofitness- me di cuenta que no chequeamos la salud antes de ir al gimnasio, y eso puede generar un problema grave.



-¿Qué tema de actualidad te preocupa?



Me preocupan muchos temas. Y me parece que todos tienen que ver con la inteligencia emocional. Saber manejar las emociones es la base para prevenir la violencia de género, las adicciones, los trastornos alimentarios y el bajo rendimiento académico. Me gustaría poder incentivar para que se hagan charlas o talleres sobre inteligencia emocional para que los jóvenes entiendan la importancia de esto. Me gustaría que hubieran personas que cuenten sus experiencias y distintos profesionales que hablen sobre el tema para poder abrir nuevos caminos.

-¿Qué te gusta de tu departamento?



Siento que lo más lindo que tiene es la gente. Es un departamento muy tranquilo. Uno de los lugares favoritos de mi departamento es el Pinar, que es una zona donde se puede disfrutar del aire libre. A pesar de sus cosas lindas, me parece que a Rivadavia le hace falta promocionar más los lugares turísticos y además las actividades y servicios que ofrece para los vecinos.