Cuando se gestaron, allá por marzo y en los albores de la pandemia para San Juan, fueron hospitales de campaña. El dinamismo de la situación sanitaria hizo que luego esos complejos fueran destinados como centros de aislamiento para personas asintomáticas o con síntomas leves; pero la telemedicina y el seguimiento vía celular para aislados en domicilio hizo que no hiciera falta echarle mano. Sin embargo, ante la escalada de casos ahora en Salud Pública evalúan abrir los centros de aislamiento y no descartan empezar a usarlos en los próximos días, indicaron en el ministerio. Por su parte, por cuarta vez en el mes fueron reportados siete decesos en un día (entre los que figura una mujer de 44 años) y los fallecidos por Covid ahora son 192. A su vez, con 197 nuevos casos, San Juan superó los diez millares y acumula 10.060 personas con Covid; además de tener 206 internados y 104 pacientes en terapia.

Con respecto a los centros de aislamiento, el objetivo es comenzar a derivar a personas que no requieren cuidados médicos exhaustivos y que no tienen recursos socio-económicos para afrontar 10 a 14 días de aislamiento. Individuos de zonas vulnerables, que por ejemplo viven en condiciones precarias y no puede aislarse para evitar contagiar a integrantes de sus familias o sus vecinos son prioridad en estos casos. Con ello buscan cortar cadenas de contagio, además de reforzar esta tarea con el control a contactos estrechos que harán los voluntarios universitarios.

De acuerdo a la planificación de Salud Pública, por su estructura modular (de 20 a 60 camas) y comodidad, el primer centro de aislamiento para recibir afectados es el que está en el Parque Industrial de Albardón (el hospital cedido por Veladero), y luego le siguen en orden el polideportivo de la escuela Normal San Martín, el Aldo Cantoni, el polideportivo Marta Orellana (San Martín), el estadio La Superiora (Rawson) y el polideportivo de Villa Aberastain (Pocito). En total son 640 camas.