Florencia Barros tiene 21 años y fue elegida como la Embajadora de Zonda, para la Fiesta Nacional del Sol 2020. Luego de su elección, la joven que estudia profesorado de Psicología habló con DIARIO DE CUYO sobre sus sueños y sobre cómo ve al país.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento y qué considerás que debería mejorar?

-Tenemos muchos lugares divinos, pero lo más lindo es la calidad de la gente. Siempre están dispuestos a ayudar. Creo que los puntos turísticos que tenemos en el departamento deben ser más valorados y deberían darse a conocer. Hace falta promociones e inversiones para el turismo.

-¿Qué te motivó a presentarte para Embajadora?

-Me gustó la propuesta de este año. Siempre miré esto desde lejos, a pesar de que me invitaron varias veces a que participara. Nunca antes me llamó tanto la atención. Cuando fue el cambio de Reina a Embajadora me encantó y decidí presentarme.

-¿Cómo ves el rol de la mujer actual?

-Me gustan los cambios sociales y que se valore más a la mujer, desde todos los aspectos. Me gusta pelear por los derechos de la mujer. Soy muy feminista, me gusta el cambio social y lucho por varias causas. Esto me lleva a estar de acuerdo con todo lo que sirva para valorar a la mujer.

-¿Sos de las feministas que manifiestan o sos más calma?

-Soy demasiado tranquila, pero participé en manifestaciones. Estuve en una de las marchas del Ni Una Menos, y en una de la lucha de la legalización del aborto, que tuvo tanta polémica.

"Me gusta que se la valore a la mujer y a sus ideas, por eso me encantó el hecho de que se elija Embajadora y no Reina".

-¿Te definís como una chica de pañuelo verde?

-Sí. Me gustaría mantenerme al margen de ese tema. No quiero polémica, pero me defino como una chica de pañuelo verde.

-¿Qué expectativas tenés para el país, luego de las elecciones?

-No me gusta ponerme ni de un lado ni del otro. Siempre pienso que más allá de que tengamos uno u otro representante es bueno desearle lo mejor al país. No me gusta la gente que le desea el mal al político, porque todos vivimos en el mismo país. Espero que todas las promesas sean cumplidas. En política no me ubico en ningún lado de la grieta, soy más de tender puentes.

-¿Cómo vivís las discusiones diarias de política?

-Me mantengo al margen. Entiendo que la gente tenga sus ideas y busque defenderlas, pero muchas veces tenemos que tratar de respetar a los otros. Acá, si una persona piensa algo diferente es mala, y eso no está bueno.

-¿Económicamente tuvieron que hacer recortes en tu casa?

-Vivimos tranquilos. Tengo una familia muy trabajadora y gracias a ello nos mantenemos. Seguimos llevando la misma vida que antes, quizás sí buscamos ahorrar un poco, pero igual nunca fuimos de gastar de más. En mi casa siempre se buscaron marcas económicas y entonces no sufrimos mucho ese tema. La clave es el trabajo.

-Últimamente se habla mucho sobre la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿qué opinas sobre esto?

-Me parece excelente. Creo que el amor que ellos pueden brindar es mucho mejor que el que esos chicos recibieron antes en su vida. Ellos eligen adoptar y creo que eso lo hacen porque están dispuestos a dar muchísimo cariño.

-¿Cómo te ves en el futuro?

-Como una mujer profesional, trabajadora y que se mantiene sola. Me gustaría ser independiente. Hace un año que estoy de novia, nos queremos un montón, pero aún es pronto para proyectar una vida con él.