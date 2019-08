"Nadie va a devolverme a mi hijo, pero quiero que nadie más pase por lo que estamos pasando nosotros. En los hospitales nos dieron mil vueltas y nunca nos dijeron qué tenía mi hijo. Le daban calmantes y nos decían que volviéramos a mi casa y resulta que después se nos murió". Con esta frase, Andrés Noguera, el papá de Axel Riveros, el niño que falleció el lunes por una supuesta meningitis bacteriana, la más peligrosa y contagiosa, habló del duro momento que tuvieron que pasar y de la impotencia que sienten, pues ellos buscaron atención médica varios días, pero nunca le diagnosticaron ninguna enfermedad. Desde el Ministerio de Salud dijeron que este caso sigue siendo investigado para ver si hubo algún tipo de negligencia, pues los padres supuestamente consultaron 3 veces en los hospitales Marcial Quiroga y Rawson y no tuvieron diagnóstico. "Queremos que se sepa la verdad. Si nos hubieran atendido bien, mi hijo quizás estaría vivo", agregó.

El papá del nene trató de contener las lágrimas, pero lo que no pudo guardarse fue la bronca. Es por esto que en todo momento repitió que en los hospitales no les dieron respuestas y siente que si a su hijo le hubieran diagnosticado la enfermedad quizás hoy ellos tendrían con vida a Axel. "El viernes -fue cuando consultaron en el hospital Rawson, luego de haberlo hecho dos veces en el Marcial Quiroga- le pedíamos a los médicos que lo internaran para que lo estudiaran bien, pero nos dijeron que no era necesario. Lo pincharon dos veces y él les pedía que dejaran de ponerle inyecciones. Un médico nos dijo que era una hernia o el ciático y resulta que después terminó muerto", contó mirando al cielo como buscando respuesta a semejante dolor que siente.

Tratando de mostrarse fuerte para ayudar a sus otros 5 hijos, dijo que luego de la muerte del nene recibieron atenciones médicas. "Nos explicaron que al parecer era meningitis y por eso revisaron que los chicos tuvieran todas las vacunas y les volvieron a poner las de la meningitis. Además, nos dijeron que nos desinfectaran la casa", explicó el hombre y dijo que ellos no sabían bien la peligrosidad de esta bacteria y que no entienden dónde puede haberse contagiado el chico. "Era un niño sano. Tenía un retraso madurativo y nos habían dicho que este año iba a volver a una escuela normal. Eso para nosotros era un logro importante. Es por todo esto que no entendemos qué pasó", agregó.

Además como medidas preventiva y debido a la gravedad del caso, Educación procedió a la desinfección de la escuela de educación SARM (donde asistía Axel). Desde el establecimiento dijeron que debido a esto no tendrán clases hasta el martes.

La autopsia

Desde Salud dijeron que según la autopsia el nene habría fallecido producto de un cuadro compatible con una meningococcemia, una infección causada por la bacteria meningococo de manera generalizada.

Meningococo

Meningococo es una bacteria que en la mayoría de los casos causa meningitis, es por esto que desde Salud hicieron un operativo preventivo, pues no pueden ni afirmar ni descartar que el nene haya tenido esta enfermedad.

Certezas

Explicaron que no pueden tener certezas de si hubo o no meningitis, pues tras el fallecimiento del niño la bacteria muere y no se puede detectar. La supuesta causa de muerte está dada por el estado de los órganos.