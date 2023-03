Nueva autoridad. María Laura Simonassi asumirá como rectora de la UCCuyo el próximo lunes. Dijo que está muy contenta por la designación.



Luego de 8 años, la Universidad Católica de Cuyo cambiará de autoridades. María Laura Simonassi, quien hasta el momento se desempeñaba como vicerrectora académica de esta institución, fue designada como la nueva rectora. A días de entrar en función, la profesional habló con DIARIO DE CUYO sobre los cambios que tiene en mente y sobre la educación en general. Si bien dijo que la educación en San Juan sigue siendo buena, comentó que considera que se perdió el valor que tenía en la sociedad. Es por esto que agregó que tiene muchos proyectos para poder fortalecer el vínculo con la comunidad y sobre todo, con los jóvenes.



A través de un comunicado, desde la UCCuyo informaron que el Gran Canciller de la Universidad Católica de Cuyo y arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, fue el encargado de buscar a la nueva rectora. Ella reemplazará a Claudio Larrea, quien dejará el cargo mañana. "El cambio se hace porque nuestro estatuto prevé que se puede estar de manera consecutiva durante dos periodos -cada uno de 4 años-. Para mí es un honor y un orgullo pasar a ser la rectora", dijo Simonassi al comenzar la charla.



Desde el 2015 que trabaja en esta institución. "Además, fui alumna y egresada de esta casa, por eso para mí fue una gran noticia la designación. Uno de los proyectos que tenemos es reforzar el vínculo que hay con la comunidad", dijo la nueva rectora, quien se atrevió a hablar de muchos temas actuales, relacionados a la educación.



"Desafío" es la palabra que usó en varias oportunidades al referirse a su nuevo rol y a la vez, al hablar sobre la educación en general. "Estamos en el medio de una transición importante. La educación perdió el valor que tenía en la sociedad. Eso impacta en los jóvenes y en los docentes. Sin duda alguna, trabajar en la educación es complejo, pero seguimos pensando que es el puntal para modificar la sociedad", dijo y comentó que como universidad ellos están buscando alternativas para que cada vez más jóvenes se acerquen a la educación superior. Es que admitió que hay cierto desinterés debido al contexto social y económico que se vive en el país.



"Tenemos que redoblar los esfuerzos para que la educación vuelva a ser una prioridad para todos los jóvenes. Buscamos que quieran continuar formándose para mejorar su vida y la de su entorno", dijo y contó que uno de los puntos que quieren reforzar es el trabajo mancomunado con las escuelas secundarias. Esto, porque consideró que muchas veces los chicos acceden a la universidad con una base que no es óptima.



"Desde hace unos cuantos años se viene trabajando o se viene intentando hacer una articulación con el secundario y vemos muchas dificultades en los jóvenes, no sólo en el desempeño académico sino también en las cuestiones actitudinales. Eso va en detrimento de ellos, de sus proyectos y de sus capacidades para afrontar la vida universitaria. Tenemos que hacer un mea culpa, porque a veces miramos desde que el alumno ingresa para adelante, y no siempre observamos cómo llegó el alumno a nuestra universidad y cuáles son las cosas que sí podríamos aportar para mejorar esa articulación. Trabajamos en cursos de articulación, de nivelación y de ambientación para que los chicos cuando salgan de la secundaria empiecen a navegar en la universidad y no se sientan tan perdidos, pero todo es poco. El primer año suele ser la muestra de todo eso. Muchos chicos terminan desertando. En eso, sin dudas, es en lo que tenemos que seguir trabajando".



Respondiendo todas las preguntas y destacando en todo momento que San Juan tiene un buen nivel educativo a pesar de las falencias, la nueva rectora también habló sobre las deudas pendientes que tienen. En este sentido, hizo hincapié en dos temas: la capacitación de los docentes (la UCCuyo tiene uno de los dos institutos más importantes en formación docente de San Juan) y en brindar servicios a la comunidad.



Sobre los docentes dijo, luego de que desde el Ministerio de Educación dijeran hace unos meses que una de las grandes fallas era la formación de ellos, que hay que trabajar fuertemente en la vocación de los estudiantes. "Sin duda alguna, el tema vocacional es un gran problema. Y la falta de vocación condiciona hoy el perfil del docente, ya que cuando están frente a sus alumnos, más allá de las competencias que puedan tener en cuanto al dominio de conocimiento y todo lo que puedan aprender para enseñar, la cuestión actitudinal no es la mejor. Si la vocación no es clara, cuesta mucho en la formación compensar esas falencias".



Por otro lado, al hablar sobre su vínculo con la comunidad, agregó: "La idea es llegar a la comunidad, llegar a la gente que está sufriendo, que está padeciendo o que está sosteniendo problemas. La universidad es parte de la comunidad y podemos brindar contención, apoyo o quizás también alguna solución a ciertas situaciones. Tenemos muchas investigaciones y trabajos de extensión que pueden servir para retroalimentar a la sociedad. Tenemos que bajar a la comunidad lo que hacemos".

