Con el objetivo de agilizar la vacunación y avanzar en la cantidad de personas que reciben las primeras dosis, el Ministerio de Salud habilitó de manera paulatina nuevos centros de vacunación. Uno de ellos es el Autovac del Híper Libertad, que comenzó a funcionar este miércoles por la mañana. Este centro de vacunación, destinado a las personas que tienen alguna movilidad, sorprendió durante su debut. Es que la gente demoró 6 minutos, en promedio, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

El el nuevo Autovac tuvo su lanzamiento. Durante todo el día, el sector del estacionamiento destinado para la vacunación lució casi desolado, pero no fue por falta de gente, sino porque no hubo retrasos en los turnos, entonces los vehículos circularon sin demora. Durante la primera jornada entregaron unos 900 turnos, pero esto aumentará. Miguel Coria, jefe de la Zona Sanitaria 1, dijo que la idea es que desde hoy se atienda al menos a 1.400 personas. "Teníamos miedo de cómo sería la primera jornada y preparamos un estacionamiento para 50 vehículos, pero todo fluye bien y la verdad que no hay acumulación de autos", dijo el funcionario y comentó que tienen 30 personas trabajando en los distintos sectores del Autovac.

En el mismo sentido, la gente que asistió a este primer día aplaudió la rapidez con la que fue atendida. "Me anoté para el Autovac, pero justo ahora no tenía movilidad. Cuando me llegó el turno pedí un remís para no perder el turno. Es más, tenía miedo de cuánto me podía demorar por lo que tengo que pagar la espera, pero al final rapidísimo", dijo Fernando Funes, uno de los sanjuaninos que pasaron ayer por el Autovac del Híper Libertad. Al igual que él, muchas personas no sólo salieron felices por haber recibido la anhelada vacuna, sino también por el tiempo que demoraron. "Mi marido se vacunó esta mañana en el estadio Aldo Cantoni y había muchísima gente. Esperamos un montón y a mí me tocó acá y nunca imaginé que iban a atendernos tan rápido", agregó Karina Gómez, otra sanjuanina que fue parte de este primer día.