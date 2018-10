Karen Ochoa tiene 18 años y fue elegida como la nueva Reina departamental de 9 de Julio, para la Fiesta Nacional del Sol. En una entrevista con DIARIO DE CUYO, la soberana comentó que le gusta juntarse con amigos, pero que nunca salió a bailar. Habló de sus proyectos y de algunos temas de actualidad.





- ¿Qué es lo que más te gusta y qué mejorarías de tu departamento?



- Me encanta la gente de mi departamento. Las personas de 9 de Julio son muy humildes y siempre te apoyan en todo. En cuanto a las obras, actualmente están haciendo muchas mejoras, como por ejemplo el arreglo de las plazas y la construcción de cordón cuneta en Las Chacritas. Sin embargo, me parece que deberían mejorar el tema de la iluminación en algunas calles.





- ¿En tus ratos libes preferís dormir o hacer alguna actividad física?



- En mis ratos libres me gusta andar en bici o compartir con mis amigos y familia. No me gusta mucho estar acostada, siento que pierdo tiempo. No practico deportes, pero me gusta la actividad física.



- ¿Cuál fue la dieta más loca que hiciste para mantener la figura?



- Nunca hice dieta. Me gusta mucho comer y creo que no podría estar mucho tiempo sin comer las cosas que me gustan. Soy privilegiada, porque no engordo, pero me encanta comer.



- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



- Estoy en contra, pero no quisiera dar mi opinión al respecto. Sólo digo que estoy en contra.



- ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo?



- La sonrisa. Todos me dicen que tengo una linda sonrisa y creo que esa es mi arma de seducción.



- ¿Practicarías poliamor?



- No, me parece algo horrible. No me gustaría compartir a mi novio.



- ¿Cómo actuarías ante una pareja agresiva?



- Cuando uno descubre que su pareja es agresiva tiene que terminar de inmediato. No permitiría que me peguen o me traten mal. Si bien no tengo un carácter muy fuerte, estoy segura que no dejaría que me hagan algo.



- ¿Es fácil conseguir drogas?



- Sí, y yo creo que por eso cada vez más adolescentes están metidos en las drogas. Me pasó de que me ofrezcan, pero siempre dije que no.



- ¿Te gusta salir a boliches?



- Nunca fui a un boliche y soy el bicho raro de mis amigos. Nunca fui, porque no me llaman la atención. Los fines de semana me quedo en casa o me junto con amigas.



- ¿Tu novio qué opinó de tu candidatura a reina?



- Estoy de novia hace 6 meses y él siempre me apoyó. Es más, fue uno de los que me incentivaba para que me candidateara, y ahora está feliz.



- ¿Qué objetivos tenés para tu reinado?



- Me gustaría que toda la provincia pueda conocer en profundidad a mi departamento, y que vean cómo fue progresando con el paso del tiempo.

>Perfil

Karen tiene 18 años. Sobre sus estudios dijo que está cursando el último año de la escuela secundaria, y que el año que viene quiere estudiar para maestra de educación especial. Esta es la primera vez que se presenta para candidata y dijo que sueña con ser la próxima Reina Nacional del Sol.