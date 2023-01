La causa en la que tres exoperarios de OSSE están imputados por haber adulterado agua potable de un modo peligroso para la salud ya no tiene detenidos. Tras una audiencia que se realizó ayer ante el Tribunal de Impugnación, Víctor Godoy, de 59 años, el único que continuaba tras las rejas, quedó en libertad. El beneficio fue dictado por el juez Fernando Echegaray, luego de que el abogado Néstor Olivera realizara el planteo al entender que su defendido debía ser excarcelado mientras se tramita la causa. A diferencia de los otros dos imputados, Alejandro Bustos y Fabián Ovejero, quienes recibieron el mismo beneficio a principios de mes, Godoy había permanecido detenido por orden del juez de Garantías, Federico Rodríguez, ya que contaba con una condena anterior por violencia intrafamiliar. Fuentes oficiales indicaron que el magistrado de Impugnación dictó la libertad bajo el cumplimiento de medidas como presentarse una vez a la semana en una comisaría, estar a disposición de la Justicia y no salir de la provincia sin la orden de un juez, además de no entorpecer la investigación.