Los grandes supermercados sanjuaninos facturaron en el mes de octubre pasado $974.520.000, lo que significó un mejora respecto a septiembre, del 19,6%, el incremento mensual más alto en seis meses. En efecto hay que remontarse a marzo, cuando irrumpió la cuarentena por el Covid-19; y las ventas medidas en pesos en las grandes superficies tuvieron una buena medición, al trepar 29,5% respecto a febrero. A partir de allí, mes a mes la facturación en los supermercados empezó a decaer, e incluso en agosto y septiembre tuvo números negativos (ver infografía). Estos números fueron dados a conocer ayer por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan. En la comparación interanual se produjo una suba en la facturación del 35,1% comparado con octubre del 2019, informó. La mejora del mes de octubre responde a varias razones, según explican desde las grandes cadenas que operan en esta provincia. En primer lugar, lo atribuyen a que algunos gremios ajustaron paritarias, como ocurrió con el Comercio, y eso redundó en mayor circulante destinado al consumo. Ese mes también hubo una evolución mejor porque fue el Día de la Madre y hubo un repunte de venta. Otro factor fue que las cadenas tuvieron ese mes un ingreso mayor de electro: ingresaron equipos de aire acondicionado y algunos televisores, lo que significó un surtido que si bien no es el óptimo para esas grandes superficies, fue un vuelco respecto al quiebre de stock de esos productos que se vivió en los meses anteriores con estanterías vacías. Además, octubre tuvo cinco sábados, un día que es considerado fuerte en ventas porque las cadenas reciben mayor cantidad de clientes. Por último, aquel mes también tuvo un fin de semana largo, por el feriado del 12 de octubre que cayó lunes, lo cual significa que la gente tuvo más tiempo para ir tranquila al súper en medio del distanciamiento social.

El referente de una cadena cordobesa dijo que "son pequeños indicios que hicieron que creciera un poquito más la evolución respecto a los meses anteriores".

En el ranking nacional, San Juan está ubicada en el lugar 11, liderando Formosa con una suba del 47,1%.

De todas formas, el crecimiento registrado no es para descorchar. El aumento interanual del 35,1% es en pesos, no en cantidades (unidades o kilos) por lo que al compararlo con la inflación de octubre que fue del 37,9%, refleja claramente que hubo una caída de ventas. De todos modos, desde el IIEE local se explicó que no publica las cifras de ventas en precios constantes (o sea, deflactados por la inflación), por medirse con algunas diferencias con respecto a como lo hace el INDEC. En las cadenas consultadas reconocieron que si bien la facturación es mayor no responde a un repunte de la economía, sino que la realidad es que están vendiendo menos unidades y menos kilos. Las causas son la caída del poder adquisitivo, la competencia de los negocios de cercanía que están más cerca que trasladarse a grandes superficies; y, sobre todo, el crecimiento del mercado informal que está ganando terreno, con venta de almacén, verdura y productos de limpieza en el garaje, o en la calle.

En el país

Las ventas a precios corrientes para octubre de 2020 en los supermercados de todo el país, relevadas en la Encuesta de Supermercados que hace el INDEC sumaron un total de 89.308,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 34,5% respecto al mismo mes del año 2019. Las ventas durante octubre de 2020, sumaron un total de 24.128,6 millones de pesos. La facturación en el salón de ventas tuvo un aumento del 29,9% respecto a octubre de 2019, mientras que las efectuadas por el canal online subieron 289,8% respecto al mismo mes del año anterior. El INDEC sí mide los precios deflactados por inflación (a precios constantes de diciembre de 2016) con lo cual las ventas de octubre representaron un descenso de 2,2% respecto a octubre de 2019.