"Se aclaró el tema de la diferencia en el porcentaje de la cantidad de camas disponibles en la provincia. Ellos no tenían la discriminación de camas por área crítica de Covid-19 y área moderada", explicó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, tras una reunión ayer con autoridades de Nación en la que les corrigieron datos para evitar que San Juan sea uno de los distritos con restricción de circulación, tal como la había anunciado el presidente Alberto Fernández. La provincia insistió en que la ocupación de camas no llega al 50% tanto en área crítica como moderada, por lo que no habrá regreso a Fase 1 y, aseguraron, todo quedó aclarado. Por otro lado, ayer informaron dos nuevas muertes, por lo que el total de fallecidos por coronavirus es de 57 sanjuaninos.

La polémica surgió el viernes, cuando Fernández advirtió que en ciudades de 18 provincias habrá restricción de circulación; y luego fue informado que San Juan estaba incluida entre ellas, pues Nación reportó que la ocupación de camas era del 70%.

Es por eso que ayer Venerando tuvo una reunión vía Zoom con la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Nación, Judit Díaz Bazán, y la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, para aclarar que esos datos no eran correctos. En el encuentro virtual, la Ministra expuso que la ocupación de camas en el área crítica es del 38% y en la moderada es del 47%, de acuerdo a fuentes gubernamentales.

A su vez, acordaron que la semana próxima llegará un equipo de funcionarios de la Nación para avanzar con la temática. "Hemos acordado continuar extremando las medidas de protección para disminuir la cantidad de casos, pero San Juan no vuelve a Fase 1", aseguró Venerando.

DOS MUERTES

Una mujer de 87 años que estaba internada en el hospital Lloveras (era residente del segundo geriátrico) y un hombre de 81, con comorbilidades e internado en el Marcial Quiroga, murieron ayer por Covid. A su vez, confirmaron 36 nuevos casos, que elevan el total a 1.278. A su vez, hay 26 pacientes en áreas críticas, 15 de los cuales tienen respirador.