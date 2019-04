La mayor sorpresa. Jáchal dio el batacazo este fin de semana, ya que la ocupación directamente duplicó a la reserva previa. El circuito de bodegas y de locales donde elaboran productos regionales fue uno de los preferidos por los visitantes que llegaron al departamento norteño durante esta Semana Santa.

Sus expectativas y esperanzas se cumplieron. Ante una floja reserva turística para Semana Santa, revirtieron la racha con la ocupación. Esto sucedió en los departamentos turísticos del interior, donde la ocupación superó en un 29% a las reservas, alcanzando un 93%. Los datos surgieron de un relevamiento que hizo DIARIO DE CUYO con los prestadores de Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Calingasta. Los dos primeros departamentos lideran el ranking con un 100%, mientras que Jáchal duplicó la ocupación con respecto a las reservas.



Los empresarios de las cuatro comunas se mostraron preocupados a principios de este mes por el bajo porcentaje de reservas que no superaba el 72%, y pese a que pusieron en marcha algunas estrategias para atraer clientela como la de subir los precios de alojamiento sólo entre el 20 y 30% con respecto a los vigentes para Semana Santa del año pasado. De todos modos conservaron el optimismo, ya que dijeron que muchos turistas acostumbran a contratar hospedaje recién cuando arriban al destino elegido. Por suerte, según dijeron, este fin de semana largo no fue la excepción.

Según los relevamientos que realizó este diario, la reserva hotelera para Semana Santa fue del 72% mientras que la ocupación alcanzó el 93%, un 29% más.

La sorpresa para los prestadores fue, además de este saldo positivo, que la mayoría de los turistas que recibieron llegaron desde otras provincias y países. "Tenemos gente de Uruguay y Chile como también de Córdoba y Buenos Aires. Ojalá que esta situación se siga repitiendo para que crezca definitivamente el turismo en el interior de la provincia", dijo Patricia Barrionuevo, del Apart Hotel Hualta Picum, en Jáchal, donde la ocupación alcanzó el 80%, el doble del porcentaje de reserva que no superó el 40%.

En Valle Fértil la ocupación hotelera llegó al 100%, frente a la reserva que no superaba el 85%. Esto también ocurrió en Iglesia, donde se dieron las mismas cifras. "Tenía el 60% de reserva y ahora todo el alojamiento copado. Es más, puse un cartel que dice no hay más lugar y la gente igual viene por las dudas. Lo que estoy haciendo es derivándola a otras prestadores", dijo Nilda Morales, de cabañas Los Capayanes.

En tanto que en Calingasta la reserva fue del 85% y la ocupación alcanzó el 92%.

Vacaciones cortas pero cargadas de actividades

Durante el fin de semana largo, las diosas Barbie Vélez y Majo Martino recorrieron San Juan y vivieron unas minivacaciones. La reconocida actriz y la movilera le comentaron a DIARIO DE CUYO que quedaron sorprendidas de San Juan y de toda la belleza que tiene la provincia. Ambas ya conocían pero sólo habían venido a trabajar. "Esta vez, estamos disfrutando de una manera diferente. No conocía el dique Punta Negra y la verdad que me voy fascinada. Es increíble esta provincia", dijo Majo Martino. Mientras que su compañera de viaje dijo: "Antes vine a San Juan pero sólo por unas horas. No me imaginaba que la provincia era tan bella. Ahora estamos en el autódromo -por El Villicum- y la verdad que estoy sorprendida por este lugar". Las chicas pasaron dos días en San Juan y reflejaron todo en las redes, donde además comentaron que hasta hicieron kayak.

El paseo urbano copó a los turistas

Recorrer durante casi una hora los lugares emblemáticos de la Ciudad fue uno de los planes favoritos de los turistas que visitaron la provincia en Semana Santa. Familias de Chile, Salta, La Plata y Córdoba se reunieron desde temprano en El Carrascal, en Avenida Libertador y Sarmiento, para degustar sopaipillas y mate cocido. Mientras que al mediodía decidieron emprender un recorrido por la Ciudad, totalmente gratuito, para visitar los lugares emblemáticos de la capital sanjuanina como la Casa de Sarmiento, Iglesia de Santo Domingo, Club Sirio Libanés, celda histórica de San Martín, la Plaza 25 y el Centro Cívico.

Las opciones. El turismo religioso y el tour por el Casco Fundacional fueron dos de las propuestas más elegidas por los turistas en Calingasta. Sabor autóctono. El Circuito Paisajes y Sabores fue una de las propuestas turísticas fuertes en Jáchal.