El uso de lentes sin vidrio y el furor de algunos juegos como los Pop-It son algunas de las tendencias que llegan desde las redes sociales, sobre todo a los adolescentes. Ahora, una nueva moda preocupa a los odontólogos. Es que son furor los videos en los que se muestra cómo hacer brackets falsos para simular el uso de ortodoncias. Si bien no se sabe si en San Juan los jóvenes están aplicando esta moda, especialistas locales pidieron que no se sumen a esta tendencia, pues puede resultar peligrosa.

Para el uso de los brackets falsos los chicos utilizan alambres, elastiquines y hasta las tuercas para los aros. Sumado a eso, usan distintos pegamentos para poder sostener hasta las piedritas que se utilizan para hacer artesanías. Todo, para salir con "más onda" en las fotos o videos que suben a las redes. Esto, sin medir el riesgo.

"Si bien aún no tuvimos en la clínica consultas por estos brackets falsos o por accidentes que haya tenido alguien al ponérselos, somos conscientes de que las ortodoncias son una moda", dijo el odontólogo Néstor Guzmán. Al igual que él otros profesionales dijeron que, aunque parezca extraño, las ortodoncias son muy solicitadas por los jóvenes y que por eso no se sorprendieron al ver esta tendencia en las redes sociales. En este contexto, comentaron que hay chicos, generalmente de entre 12 y 16 años, que llegan a los consultorios pidiendo la colocación de brackets temporarios porque, por ejemplo, tienen una fiesta. "No se entiende que se trata de un tratamiento, no es moda y por eso decimos que esta nueva tendencia, que se ve mucho en Tik Tok, es peligrosísima", agregó Guzmán.

Jorge Castro, presidente del Círculo Odontológico de San Juan, comentó que a los especialistas les preocupa varias modas que tienen que ver con los dientes y que piden que los jóvenes no copien estas formas. "Estuvimos hablando con colegas y vemos que además se ponen como piercing en los dientes. Se pegan distintos elementos como tuercas o figuritas como decoración. Esos elementos, entre otras cosas, retienen placa bacteriana y pueden causar muchas caries", dijo el especialista y agregó que ellos desalientan esas prácticas y que no dudan que en algún momento lleguen a San Juan. Por su parte, Carlos Vargas, de la Sociedad de Ortodoncia de San Juan, comentó que cualquier cuerpo extraño en la boca hará daño de mayor o menor medida dependiendo del tiempo que se use. "Si eso se usa por mucho tiempo causará afecciones en el diente y en los tejidos blandos como las encías, los labios o el paladar", agregó el especialista.

Mientras que otros odontólogos comentaron que además de este riesgo, estos elementos se pueden desprender y ser tragados o aspirados y podrían causar problemas más graves para la salud de los jóvenes.

Sobre esta tendencia, la psicóloga Silvina Salazar comentó que los jóvenes se ven motivados a estas modas por "experimentar una situación diferente, el simple deseo de decorar su cuerpo o la adhesión identitaria a una tribu urbana", entre otras cosas y agregó que por eso es fundamental el diálogo de los padres y la consulta a especialistas.

Problemas

Dicen que el uso de los brackets falsos afecta el esmalte dental. Es que la manipulación y el roce del alambre perjudican el esmalte del propio diente. Además, si la colocación del alambre se realiza de mala manera y no tiene una rápida intervención de un especialista, esto podría terminar con la pérdida del diente.

Más peligros

Otro problema que puede generar el uso de estos brackets caseros es la mala alineación en las piezas dentales. Es que, independientemente de si los brackets son reales o falsos, una mala colocación del alambre puede provocar este efecto. También puede desencadenar descalcificación y problemas de encías.