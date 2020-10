Mientras que el Gobierno de San Juan anunció nuevas flexibilizaciones relacionadas al deporte, se abrió una puja por la vuelta o no del turismo interno en la provincia. Es que, gran parte de los operadores piden que la actividad se reactive lo antes posible por necesidad económica, pero tres de los cuatro intendentes de los departamentos turísticos dicen que por el momento no es conveniente que eso suceda. Desde Valle Fértil, Jáchal e Iglesia dijeron que esta actividad puede esperar, mientras que Calingasta (ver aparte) es el único departamento turístico en el que coinciden todos los involucrados y piden que el regreso se haga lo antes posible, porque la crisis es insostenible. Los jefes comunales que están en contra de esta flexibilización aluden que podría ser perjudicial para el estatus sanitario que tienen, teniendo en cuenta que de las cuatro comunas sólo Valle Fértil tuvo 1 caso de Covid-19, que fue importado y que el joven ya se recuperó.

Desde el 1 de julio pasado los departamentos turísticos tuvieron un repunte gracias a la llegada de los viajeros sanjuaninos. Pero ese momento de bonanza duró menos de 2 meses. Es que, luego, con la vuelta a Fase 1 los viajes se prohibieron y los hoteleros y los que ofrecen servicios turísticos debieron cerrar sus puertas nuevamente. Y ahora, son ellos mismos los que piden que la actividad vuelva a ser habilitada lo antes posible. Sin embargo, la mayoría de los jefes comunales dicen que para evitar la proliferación de contagios es preferible no abrirse al turismo.

"Queremos ver cómo avanza la situación sanitaria. Entendemos que es necesario habilitar otras actividades y dejar para más adelante el turismo interno", dijo el intendente de Jáchal, Miguel Vega y comentó que ellos hicieron un relevamiento en el que hasta los prestadores les dijeron que por el momento no es necesaria la reactivación. "Entendemos que tenemos que convivir con el virus y adoptar medidas sanitarias más extremas para recibir a los turistas, pero no es momento. Sólo el 20% de los prestadores quiere que Jáchal se abra", agregó el mandatario municipal. Contradiciendo a Vega, prestadores de este departamento dijeron que ellos "necesitan que de manera urgente" se habilite esta actividad. De hecho, este medio relevó a 10 prestadores y sólo 2 dijeron que podían esperar. "Ya tendríamos que estar funcionando. La estamos padeciendo y tenemos que afrontar muchas cargas sociales, el pago de servicios y sueldos", dijo Daniel Pérez, encargado del hotel CyC, mientras que otros jachalleros dijeron que ya no tienen más ahorros para subsistir. "Es totalmente necesario abrir. Sólo tenemos que tomar todas las precauciones necesarias", agregó Rafael Deymie, de cabañas El Rincón.

Desde Valle Fértil la postura es muy similar, en ambas veredas de este conflicto. "Hicimos una encuesta con los prestadores y los que viven del turismo son los que más reclaman. El resto de la comunidad no quiere que el turismo se habilite, por miedo a los contagios. Nosotros fuimos muy claros en la reunión que tuvimos con el comité Covid-19 y tenemos la misma postura que Jáchal. Es por eso que pedimos que nos ofrezcan más controles", dijo por su parte, Omar Ortiz, el intendente de este departamento. Mientras que, muchos prestadores (que al igual que en Jáchal no tienen ni cámara ni asociación que los nuclee) salieron con los tapones de punta.

"A nosotros nos dijeron que el intendente no está de acuerdo con la vuelta. Y es lógico que la mayoría del pueblo diga que no quiere el turismo, por miedo, pero nosotros de qué vivimos ahora. El pueblo entero vive en gran parte del turismo, porque no tenemos industrias. En el Valle da pena ver los restoranes vacíos cuando acá todos, hasta el comercio, viven de los turistas. No queremos subsidios, ni préstamos a tasa cero, sólo pedimos trabajar", dijo Ester Videla, que tiene dos complejos de cabañas, uno en San Agustín y otro en La Majadita. En el mismo sentido, otros prestadores dijeron que hay trabajadores relacionados al turismo que pueden subsistir porque tienen otros empleos, pero que la mayoría sólo vive de esta actividad y que por eso necesitan que se reactive. "Estamos fusilados. Los propietarios y los empleados, también. Estamos en una etapa crítica y muy angustiados. Muchos pensamos que toda actividad se puede llevar adelante, pero hace falta protocolos adecuados y controles. No sirve esconderse del virus", dijo por su parte Luis Yáñez, también prestador de San Agustín.

En Iglesia el panorama no es muy distinto a los otros dos departamentos. La diferencia, es que 88 prestadores turísticos se juntaron y formaron un grupo que hizo una carta para el intendente pidiendo la apertura y hasta abrieron una convocatoria en internet para juntar firmas, para hacer el mismo pedido. Hasta ayer ya habían juntado casi 700 firmas. Esto lo hicieron luego de conocer la postura del intendente. Jorge Espejo, jefe comunal, dijo: "Creemos que en este momento no estamos en condiciones de que se active el turismo interno. Esto, por la cantidad de contagios que hay en la provincia. Estamos mirando muy de cerca, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no tenemos casos". Y, comentó que ellos propusieron en la reunión con las autoridades provinciales que los turistas ingresen al departamento con un test rápido de no más de 24 horas de antigüedad y que hasta se limite el horario de ingreso a los departamentos, para poder reforzar los controles.

Por su parte y a través de un pedido formal los prestadores dijeron: "Contemplamos la reapertura de las actividades con responsabilidad y compromiso. Para ello nos hemos capacitado a través de la plataforma Capacitur, en los protocolos sanitarios vigentes para garantizar nuestra seguridad y la de nuestro pueblo. Solicitamos con urgencia una reunión con usted -Espejo- donde estén presentes representantes del Sector Turístico y Comercio Iglesianos para generar un diálogo y consenso y así poder trabajar en la apertura de la actividad turística".

En Calingasta la mayoría pide que se dé la reactivación

A diferencia de los intendentes de Jáchal, Valle Fértil e Iglesia, el de Calingasta pidió volver a la "normalidad" lo antes posible, por la crisis económica que vive el pueblo, debido a la falta de viajeros. Al igual que él, los prestadores del departamento hicieron la misma solicitud.

"Tarde o temprano tendremos que convivir con el virus en los departamentos. En Calingasta hace 1 año y medio que paró una mina que nos dejó más de 100 trabajadores en la calle. Además, aún no podemos recuperar la producción agropecuaria al 100% y sumado a eso no tenemos turismo. Nosotros en el departamento tenemos 500 trabajadores directos de la industria del turismo", dijo el intendente Jorge Castañeda, y comentó que se reunió con los operadores de Calingasta y que le dijeron que ya no saben qué hacer para subsistir.

Castañeda dijo que si bien él coincide en que los controles se extremen, en relación a lo que pidieron las demás comunas al Comité Covid-19 San Juan, pide la reapertura porque durante el tiempo que el turismo volvió ellos tuvieron un gran impulso económico. "Yo no quiero ir de turista, yo veo esta reactivación como la oportunidad de llevar el pan a muchos calingastinos. Si bien hay vecinos que no quieren que el turismo vuelva, hay muchos que no tienen ni para comer. Nosotros no tenemos ni para dar un subsidio a los prestadores", concluyó el funcionario.

>> DATOS

Sin fecha

A pesar de que hay reuniones, no hay fechas estipuladas para la vuelta del turismo interno. Los intendentes dijeron que si bien, el Comité Covid-19 les consultó, la decisión es de las autoridades provinciales.

Más controles

Los intendentes piden que se reduzca la capacidad para albergar turistas dentro de los complejos. Y, que se hagan controles no sólo en los ingresos, sino también en espacios abiertos o comercios.

Feriados

La mayoría de los intendentes dijo que no esperan que para el 12 de octubre (fin de semana largo más próximo) el turismo esté reactivado. Desde Calingasta dijeron que sería lo ideal.