A poco más de dos meses de que se detectara el primer caso de Covid-19 en un geriátrico sanjuanino, volvió la preocupación en estas instituciones. Es que mientras desde el Ministerio de Salud aseguraron que hay 3 nuevos hogares de adultos mayores que tienen casos confirmados y otros tienen casos sospechosos, desde algunas residencias dijeron que extremaron las medidas de prevención. Durante la conferencia de prensa de ayer en la mañana, la secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán, dijo que en este momento hay tres geriátricos nuevos con casos confirmados. Estos se suman a los otros dos brotes que hubo a fines de agosto y septiembre. "Además, hay otros que tienen casos sospechosos. Trabajamos en forma conjunta con las residencias para poder apoyar las actividades que llevan adelante", dijo la funcionaria y agregó que están asistiendo a los geriátricos con oxígeno y elementos de protección personal para que extremen las medidas. Por otra parte, y en relación a los casos que ya hay en los geriátricos, dijo que esos abuelos no permanecen internados. "Por la clasificación de severidad están en condiciones de permanecer en las residencias. Cuando esa severidad, a criterio del equipo médico de la residencia sobrepase la capacidad de resolución, los adultos mayores tienen disponibles las camas en el sistema público o privado", explicó y no dio detalles de cuántos abuelos hay en este momento infectados. Este medio intentó ampliar la información sobre los casos informados durante la conferencia de ayer, pero las autoridades no respondieron.

En este mismo sentido, y comentando cómo extremaron las medidas de precaución por el aumento de casos, desde algunas residencias dijeron que testean permanentemente al personal y a los adultos mayores y que muchos dividieron sus trabajadores en equipos para evitar que haya muchas personas en contacto con los residentes. Incluso, desde algunos hogares resaltaron que los enfermeros, cocineros y ayudantes hasta duermen en el geriátrico durante los días que les toca trabajar para evitar que tengan contacto con la comunidad. Dijeron que volvieron a prohibir las visitas y que controlan a cada trabajador que entra para poder proteger a los adultos.