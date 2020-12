Las altas temperaturas y la inhabilitación de las piletas por la pandemia son el marco en el que ya empezó a verse a mucha gente bañándose en los canales de riego, pese al peligro y las sanciones que puede recibir. Pero, aunque se trata de una actividad peligrosa e ilegal, desde Hidráulica adelantaron que no harán controles para evitarlo porque no tienen personal suficiente, tal como sucedió en otras ocasiones. Oscar Coria, al frente del Departamento de Hidráulica, dijo que se apelará a la conciencia de la población para no incurrir en esta falta y para denunciarla.

En 2011, el Gobierno decidió intensificar las sanciones para quienes usan los canales de riego como pileta, encuadrando esta actividad en diferentes leyes y en el Código de Faltas, con la aplicación de castigos que van desde una multa a días de arresto. Sin embargo, muchas veces no pudieron realizar los controles para frenar este hecho por falta de personal y que llevó a tomar medidas extremas para prevenir accidentes fatales. En 2016, por ejemplo, Hidráulica decidió cortar el agua de riego durante la Navidad y el Año Nuevo para evitar que la gente se bañara.

Hace un par de semanas, un chico de 14 años recibió una descarga eléctrica cuando se estaba bañando en un canal de riego en Albardón. Y su caso encendió la alarma, previendo que esta práctica se multiplique durante el verano.

"Es una situación preocupante y que es difícil de controlar. No disponemos de un equipo específico que se encargue de recorrer la zona de canales para evitar que la gente se bañe o le labre un acta de infracción. El mismo personal que se encarga de la distribución del agua es el que se encarga de hacer este control y no es suficiente. Además, recibe la agresión de la gente cuando en realidad está velando por su seguridad y por su vida", dijo Coria.

Para describir lo peligroso de esta actividad, el funcionario explicó que si una persona es arrastrada por el caudal, y se corta el agua del canal para buscarla, el agua recién empieza a mermar dentro de las tres o cuatro horas después del corte, por lo que se reducen al mínimo las posibilidades de rescatarla con vida. Además, hizo hincapié en el perjuicio que ocasiona esta práctica sobre todo en una época de sequía como la que está atravesando la provincia. Dijo que la presencia de gente dentro de un canal desborda el agua u obstaculiza su paso, perjudicando el riego de los cultivos.

Frente a este panorama, Coria dijo que sólo van a apelar a la conciencia de la población para frenar el uso de los canales como pileta. Por un lado pidió a la gente que no practique esta actividad que es ilegal y pone en riesgo su vida, y por otro, que denuncie a quienes lo hagan. Recordó que la denuncia puede ser anónima, llamando al 911.

Qué establece la legislación vigente

Hay distintas leyes que se refieren a la prohibición de bañarse en los canales de riego.

La Ley 941-R del Código de Faltas sanjuanino en su Artículo 197 establece: "Aprovechamiento abusivo de aguas: El que de cualquier forma desvíe, modifique o interrumpa el curso de las aguas que correspondan a otro será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta cien jus (100 J), trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta cinco (5) días".

Por otra parte, el Código de Agua establecido bajo la norma Nº 190-L, en su artículo 148 menciona: "Obstáculo en los acueductos: Queda prohibido poner obstáculos en los acueductos, sean estos canales, ramos o desagües, que pudieran entorpecer o interrumpir el libre curso de las aguas. El quebramiento de esta veda será considerado infracción y castigado conforme a lo dispuesto en este Código o en la ley especial". En tanto que en el artículo 245 establece "Todo aquel que, en contravención a este Código y sus reglamentaciones, causare perjuicio a los recursos hídricos y obras hidráulicas públicas, sea o no usuario o concesionario, será administrativamente sancionado con multa de hasta cien veces el canon vigente en el momento del hecho en el Valle de Tulum".