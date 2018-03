Obsoleto. El sistema cloacal de Caucete sufrió varios colapsos en los últimos meses. El resultado fue calles llenas de líquidos y el mal olor que incomoda a los vecinos de las zonas afectadas.

En febrero pasado, las calles principales de Caucete se inundaron con líquidos cloacales. Fue cuando, tras la denuncia de los vecinos, la Justicia intimó a OSSE a que realizara obras para solucionar el colapso y de paso eliminar los malos olores. Ahora le dieron otro emplazamiento para realizar obras en una estación de bombeo que sigue emanando olores nauseabundos. Esto a pesar que desde la repartición dijeron desde un primer momento que el sistema cloacal de Caucete está obsoleto y llamarán a licitación para reemplazarlo por completo.



Tras una decena de denuncias de vecinos realizadas ante el Juzgado de Paz del departamento, la jueza Luciana Salvá intimó a OSSE a eliminar los olores a principio de marzo. La fecha tope para dar una solución fue el 20 de marzo pasado. Si bien en una primer recorrida se pudo corroborar que el mal olor había disminuido, por las noches el panorama era casi insoportable. Luego de esto, según dijo la Jueza, se detectó que una estación de bombeo continuaba emanando olores nauseabundos. Es por eso que volvió a intimar a la repartición para que en dos semanas solucione el inconveniente. Desde OSSE dijeron que lo único que pueden hacer allí es prolongar la altura de un caño y colocar en su extremo un extractor eólico. Pero que el problema no se puede solucionar por completo porque el sistema cloacal de Caucete es obsoleto y está colapsado. Lo que están haciendo son reparaciones momentáneas como para que la gente no se vea tan afectada.



En la primera audiencia que OSSE tuvo con la jueza y con algunos vecinos, se acordó solucionar algunos puntos para mejorar la situación. Salvá dijo que esos aspectos fueron cumplidos por la repartición, como por ejemplo revertir el panorama de los líquidos cloacales en las cunetas y en la calle, pero que no es suficiente. Entonces, Sergio Ruiz, al frente de OSSE dijo que "estas soluciones son parciales porque no van a terminar con el problema del colapso de la red cloacal en este departamento. Pero en corto plazo vamos a llamar a licitación para la obra de renovación de todo el sistema". Según el funcionario para esto ya cuentan con el visto bueno del Gobierno de la provincia para conseguir fondos para encarar la nueva obra de cloacas.