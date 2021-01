Si bien las estadísticas son alentadoras en cuanto a la considerable disminución de siniestros viales en la provincia en 2020, hay un dato que preocupa: la cantidad de vuelcos que, a contrapelo de la tendencia, aumentó de un año para otro. Según la Policía, desde enero hasta el pasado 14 de diciembre se registraron 128 casos, 24 más que en todo 2019. La mayoría, aseguraron, por imprudencia.



Los números hablan por sí solos y muestran una contraposición. Durante 2020, los vuelcos representaron el 1,44% de los siniestros, mientras que en 2019 habían sido apenas 0,7%, es decir, la mitad. Esto demuestra que bajó la siniestralidad en las calles, pero que aumentó el número de vuelcos. Teniendo en cuenta los datos oficiales, hubo casi 11 (10,6) casos por mes. Una cantidad que llamó la atención de la Policía y que motivó que se comenzara a discriminar este dato.



Raúl Ahumada, comisario inspector al frente del Departamento de Planeamiento de la Policía de San Juan, dijo que recién el año pasado se comenzó a elaborar estadísticas sobre los vuelcos, discriminando datos sobre las causas, víctimas, lugar y horario de ocurrencia. Agregó que con esto se busca tener un panorama más claro sobre esta situación para impulsar políticas de prevención.



La necesidad de hacer que la gente tome conciencia de la importancia de respetar las normas para prevenir vuelcos, surge del dato que muestra que el 62,5% de los vuelcos registrados en 2020 (80 casos), fueron por imprudencia. De los 128 que hubo, 48 (el 37,5%) fueron por realizar maniobras temerarias (conducir a alta velocidad, no respetar las señales viales, etc.); 18 (el 14%) por conducir bajo los efectos del alcohol; y 14 (el 10,9%) por quedarse dormido mientras se manejaba. Estas también fueron las principales causas de los vuelcos ocurridos durante 2019. En ambas ocasiones, las fallas mecánicas y los obstáculos también ocasionaron estos siniestros.



El saldo negativo de los vuelcos es que tanto en 2019 como en 2020 (hasta la primera quincena de diciembre), 4 personas perdieron la vida. El año pasado, además, 160 personas resultaron heridas, de ellas 126 fueron mayores y 34, menores. El total de heridos en 2019 fue de 108.



Otra dato que se desprendió de las estadísticas es que la mayoría de los vuelcos (37 de los 128) se dio en la franja horaria que va desde la 6 hasta las 12. Mientras que 30 ocurrieron en el horario que va de 0 a las 6 de la mañana; y otros 30 entre las 12 y las 18. En tanto que 31 de ellos fue entre las 18 y la medianoche.



En cuanto al lugar de ocurrencia, hay 5 departamentos que lideran el ranking con más vuelcos en 2020. En primer lugar aparece Calingasta con 18, le sigue Rawson con 13, Caucete con 12, 25 de Mayo con 11 e Iglesia con 10. El resto de casos se distribuye entre las demás comunas, excepto Sarmiento que, al menos hasta el 14 de diciembre, no registró ningún vuelco.