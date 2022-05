Dicen que la falta de iluminación es un problema histórico. Sin embargo, el enojo de los vecinos se incrementó en los últimos días, luego de que una pareja de jóvenes falleciera en el contexto de un accidente de tránsito. Ayer, otro siniestro vial hizo que los vecinos volvieran a mostrar su enojo, es que según ellos están cansados de pedir que iluminen la calle Divisoria, que es justamente la que separa San Martín de Angaco. Ante esto, desde los municipios de Angaco y de San Martín dijeron se reunirán para ver cómo hacer la iluminación de calle Divisoria. Mientras que en relación a calle Mitre, que topa en Divisoria, el intendente de San Martín Cristian Andino, dijo que estará iluminada en un plazo de 30 días, pues hace unos 20 días se había comenzado con esa obra.

Hace más de una semana, un joven de 23 años y su novia de 19 perdieron la vida luego de caer en un desagüe que está justo en el cruce de Divisoria y Mitre, en el límite entre San Martín y Angaco (ver aparte). Ayer un hombre de 54 años que se dirigía en su bicicleta a regar una finca terminó adentro del mismo canal de la tragedia y fue rescatado minutos más tarde por un vecino. "Estos accidentes desnudaron un problema de toda la vida. Cuando el Sol se esconde no podemos salir a la calle, porque es peligroso y no se ve nada", dijo Feliciano Rodríguez, un vecino que vive en la zona desde que era niño.

Otras personas que viven en el lugar contaron que han hecho varias presentaciones en los municipios de Angaco y de San Martín para pedir iluminación, pero aún no tienen respuestas. "Es una boca de lobo. Es peligroso porque la mayoría de la gente en esta zona circula en bicicleta, caminando o en moto y corren peligro de ser atropellados", dijo Emanuel Rodríguez, otro vecino de la zona, mientras que Héctor Venegas, que vive en San Martín y que circula por ambas calles en bicicleta, agregó: "Como no hay barrios cercanos, no nos ayudan a que tengamos iluminación".

"Es un problema de toda la vida. Mi papá puso, con la instalación de mi casa, una farola en la puerta para que ilumine parte de la calle y hay varios vecinos que hicieron lo mismo porque si no, no se ve ni siquiera dónde están las casas", agregó Agostina Espósito, vecina que vive del lado de Angaco.

Un siniestro fatal, con dos víctimas

El martes pasado, un finquero de Angaco halló en el interior de un desagüe de calle Divisoria, a pocos metros de Mitre, un auto que estaba sumergido. Tras dar aviso a la policía, se constató que en el interior había dos personas fallecidas. Se trataba de Emiliano Mereles (25) y Gimena Castro (19), una joven pareja que vivía en ese departamento.

Tras conocerse el hallazgo se descubrió que la pareja llevaban poco más de dos años de novios y que habían salido a hacer unas compras la noche anterior al hallazgo, pero no habían regresado a su domicilio. Los jóvenes circulaban por calle Mitre hacia Divisoria y terminaron adentro del desagüe, que no estaba señalizado.