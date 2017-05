El desfile por el 25 de Mayo fue emotivo de principio a fin. Los chicos de las escuelas de Nivel Inicial le pusieron mucho color a la mañana y en este contexto, el público se contagió de alegría. A tal punto que durante las dos horas que duró el festejo, los aplausos fueron una constante entre la gente que miró detrás de las vallas. La ovación no paró en ningún momento, aunque tuvo picos en los que se escuchó con más fuerza. Desde la organización dijeron que hubo 80.000 personas que vieron el festejo.



Los primeros en pasar fueron los abanderados de las universidades, las colectividades y el Ministerio de Educación. Luego llegó el turno de los niños. El comienzo de esta etapa del desfile puso los pelos de puntas a todos. Los chicos de la escuela de educación especial Bilingüe rompieron el hielo y sólo con enormes sonrisas y algunos gestos de agradecimiento se pusieron el desfile al hombro y se mostraron con hermosos trajes de paisanas, gauchos, damas antiguas y caballeros.



Después de ellos, cientos de niños de 5 años de distintas escuelas le dieron el toque distintivo al desfile. Con las galeras impecables, bigotes pintados con lápiz negro y enormes peinetas los más pequeños fueron estrellas por un rato y se robaron suspiros, sonrisas y miles de aplausos.

"Esta vez valió la pena esperar desde temprano para ver el desfile. Fue un gran espectáculo”. Romina Gómez - Vecina de Chimbas

El desfile fue por avenida Ignacio de la Roza desde Alem hasta Entre Ríos, donde estuvo el enorme cabildo, que llamó la atención de todos. En ese trayecto, los alumnos de jardines de infantes de San Juan se lucieron. Con una marcha descontracturada, sin coordinación en los pasos y hasta saludando al público cuando quisieron los chicos dejaron su sello durante el festejo patrio. Es que todos desfilaron con alegría y lo único que les importó fue lucir con elegancia los hermosos trajes, que en varias ocasiones fueron diseñados y realizados por los mismos papás de los niños.

Además de los elegantes y coloridos trajes que llevaron los chicos, hubo algunos que repartieron sopaipillas, escarapelas y hasta les regalaron las galeras a las autoridades que estaban en el palco.



Así, acompañados por sus maestras y contando a su paso parte de la historia desde 1810 se convirtieron en el incentivo para que el público ovacionara a todos los que desfilaron después de ellos. Incluso hubo momentos en los que los aplausos se escucharon, en algunos sectores, más fuerte que las marchas que tocaron las bandas encargadas de musicalizar la jornada. Y la gente no sólo demostró su alegría con los aplausos sino que hubo muchos que hicieron flamear banderitas durante todo el desfile, que no se cansaron de sacar fotos y hasta de filmar el paso de la gente.



‘Hace mucho tiempo que no veía un desfile tan lindo y colorido‘, dijo Marta Contreras, que es de Rawson y que llevó a sus nietos para que vivan el festejo patrio. Al igual que ella, muchas personas más se admiraron por la puesta en escena que tuvo esta vez el desfile. ‘Hace varios años que me aburría venir a estos festejos, esta vez vine a ver a mi nieto y me voy feliz porque vi que toda la gente estuvo conforme con el desfile. Fue novedoso y entretenido‘, agregó Rubén Matamoros, de Chimbas.



Después de los niños de jardín, los alumnos de escuelas primarias y secundarias, estatales y privadas, también desfilaron. Fueron los primeros que le pusieron más seriedad al festejo. Luego siguieron los excombatientes, los efectivos del ejército, la Policía de San Juan y la Federal, Gendarmería, los Bomberos Voluntarios y hasta los integrantes de las agrupaciones gauchas.

El ranking de los aplausos

Los más pequeños fueron los más aplaudidos de la jornada. Todas las escuelas recibieron miles de aplausos, pero los niños del Excellence College se robaron las miradas. Los alumnos fueron todos vestidos de candomberos, con los mismos trajes. De rojo y algunos de amarillo, los niños fueron los más ovacionados de la jornada.

Televisión

Además de todos los cambios que hubo este año, el desfile fue televisado de una manera distinta. En Canal 8, mientras pasaron partes del desfile, reprodujeron algunos de los videos que se filmaron en la previa, con alumnos de escuelas de San Juan. Es que la idea fue que por televisión el festejo también fuera ameno.



Chocolate

El Ministerio de Desarrollo Humano junto a Gendarmería repartió chocolate y más de 6.000 medialunas a los chicos, en la previa del desfile. Además, los talleres comunitarios de distintos departamentos hicieron y regalaron más de 8.000 escarapelas a los chicos y papás que estuvieron en el público.

Saludos en la previa del desfile



Los festejos por el 207 aniversario de la Revolución de Mayo comenzaron ayer temprano. Minutos después de las 9, se llevó a cabo en Casa de Gobierno el tradicional Toque de Diana, que tuvo como protagonista al gobernador Sergio Uñac y al vicegobernador, Marcelo Lima. Ellos recibieron y saludaron a más de 650 funcionarios.



Estuvieron presentes jueces de la Corte Suprema, ministros de diferentes carteras, funcionarios de los tres poderes y jueces federales, como Miguel Galvez. Posteriormente se realizó el tradicional chocolate del Ejército. Unas 650 personas se hicieron presentes. Más tarde se trasladaron a la Iglesia Catedral donde se realizó el Tedeum, previo al desfile.