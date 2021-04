RECLAMO. En medio de las denuncias, los papás hicieron una manifestación en la puerta de la escuela y pegaron carteles pidiendo el fin de los maltratos.

El Nivel Inicial de la escuela Normal Superior Manuel Belgrano de Caucete es el escenario de un escándalo. Docentes y papás denunciaron ante el Ministerio de Educación que la directora del establecimiento, Mabel Córdoba, los maltrata constantemente. Dicen que les grita, los amenaza y hasta en ocasiones dejó encerrados con llave durante horas en su oficina a docentes, a modo de castigo. Ante esta situación, este diario trató de hablar con la directora, pero no se encontraba en el establecimiento, mientras que Laura Castro, directora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, dijo que están investigando el caso. Esta denuncia fue respaldada por los papás de algunos alumnos quienes dijeron ser testigos del maltrato que reciben las maestras y hasta en ocasiones víctimas de este problema.

Según los dichos que pudo recolectar este medio, a través de testimonios de docentes (que pidieron no ser identificados por temor a represalias), la escuela atraviesa este problema desde 2015.

De hecho, en la denuncia que se presentó a la cartera educativa se adjuntaron testimonios de exdocentes que dejaron la escuela luego de sufrir hostigamiento y maltrato por parte de la directora, aseguraron.

Algunos docentes contaron que es habitual que el personal de la escuela cambie cada dos años, que es el tiempo que están obligados a permanecer en un establecimiento antes de poder pedir un traslado a otra escuela; y aseguraron que esto pasa por los malos tratos que reciben. "Muchos docentes cumplen los dos años y piden irse porque no aguantan más a la directora", dijo una de las maestras y comentó que hay colegas suyas que se fueron porque hasta sufrían ataques de pánico por las situaciones que atravesaban en la escuela.

Según lo que dijeron, una de las situaciones conflictivas más comunes tiene que ver con las planificaciones que hacen para dar las clases. Es que, según las docentes, la directora les hace cambiar en numerosas oportunidades este trabajo porque no le gustan los términos que las maestras utilizan en la redacción. "Me hizo hacer toda una planificación de nuevo porque había puesto que los chicos debían hacer bolitas de papel y ella quería que pusiéramos pelotitas", contó otra docente y dijo que la directora siempre les habla con términos rebuscados y les reitera que ellas no saben hablar con propiedad. "Nos rebaja o basurea permanentemente y nos dice que ahí se hace todo como ella dice", agregó y dijo que estas discusiones muchas veces terminan en gritos y hasta amenazas. Pero según las maestras esto no es todo. Dicen que Córdoba, entre otras cosas, no les entrega los materiales didácticos que envía el Ministerio de Educación y que hasta escondió los materiales tecnológicos que envió la cartera para que los chicos aprendan. "Y a mí y a otras maestras nos encerró en su oficina porque defendimos a un compañero", explicó otra docente y dijo que hay maestros que pasaron 3 horas en la oficina encerradas con llave por la directora y que ni siquiera pudieron recibir a sus alumnos para darles la clase.

Los dichos de los docentes fueron acompañados por los de varios papás. Los padres de la escuela comentaron que Córdoba los trata mal si le piden alguna explicación, que en una oportunidad pidió dinero (a través de un bono contribución obligatorio) para comprar un aire acondicionado y que luego de decir que lo había comprado, ellos se enteraron que había sido donado por una ex diputada nacional.

Según los damnificados, todos estos testimonios fueron presentados por escrito al Ministerio de Educación y si bien este medio trató de saber qué pasará con la directora o cómo avanza la intervención, no tuvo más respuestas. Desde la cartera, la directora de Educación Inicial sólo declaró que "estoy en conocimiento, ya tomamos intervención desde Dirección de Área y Supervisión Zona I".